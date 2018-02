Clément Saint-Martin (Océane Top 16) a remporté sur le fil samedi à Saint-Jean-Pied-de-Port la Ronde du Pays Basque, 4e épreuve de l'Essor Basque. L'ancien professionnel prend du même coup la tête de cette course exigeante qui ouvre la saison cycliste amateur. Il a vaincu la neige du col de Gamia.

Saint-Jean-Pied-de-Port, France

Après avoir vaincu le froid, la neige fondante en haut du col de Gamia, c'est sous le soleil que Clément Saint-Martin s'est imposé à Saint-Jean-Pied de Port. Une victoire sur le fil dans les derniers hectomètres de cette "Ronde Basque" 2018 sous le nez de Jérémy Bellicaud, son équipier au sein de l'équipe charentaise Océane Top 16 (DN1, plus haut niveau amateur)

Le Normand de 26 ans, désormais installé à Angoulême, s'empare de la tête du classement du 42e Essor Basque. En s'imposant sur cette compétition exigeante qui a révélé quelques futurs grands noms (Jalabert, Virenque, Voeckler, Olano, Beloki...) et marque le début de la saison cycliste amateur en France, Clément Saint-Martin, ancien professionnel au sein de l'équipe Marseille 13 KTM, prend une belle revanche.

L'équipe Océane Top 16 a elle connu une journée radieuse, dominant les 102 kilomètres de cette Ronde Basque de la tête et des mollets. Elle place 3 coureurs dans les 6 premiers et Rudy Fiefvez, passé en tête lors des 3 passages au sommet du col de Gamia, est sacré meilleur grimpeur et combatif du jour.

Rudy Fiefvez (Océane Top 16) sacré meilleur grimpeur de la Ronde Basque et combatif du jour © Radio France - Thibault Vincent

Quant à la victoire finale, elle reste très indécise à la veille de l'arrivée. A l'issue de cette 4e épreuve de l'Essor Basque, Clément Saint-Martin ne possède que 7 points d'avance sur Thomas Acosta (Sud Ouest Cyclisme Formation), 4e ce samedi et 2e la veille du Tour de Basse-Navarre derrière Romain Campistrous (GSC Blagnac, vainqueur de l'Essor la saison passée).

Meilleur régional de la Ronde Basque, Thomas Acosta (GSC Blagnac) reste en embuscade au classement général de l'Essor Basque © Radio France - Thibault Vincent

Dernière épreuve ce dimanche 11 février avec le Trophée de l’essor, le Tour de la Soule à Mauléon sur un parcours de 125 kms. Le départ sera donné à 14h. Retrouvez tout le programme ici