VIDEO - "On est fiers de lui" : à Saint-Amand-Montrond, Julian Alaphilippe toujours aussi populaire

À Saint-Amand-Montrond, Julian Alaphilippe est une star incontestée et incontestable ! Le cycliste berrichon fait la fierté des habitants de la ville. Et son exceptionnel Tour de France 2019 en a fait le chouchou du public français. Une image suffit : ce mercredi après-midi, les bus des équipes du Paris-Nice étaient tous stationnés dans la même rue. Le public s'est agglutiné devant le bus de Deceuninck-Quick Step, l'équipe de Julian Alaphilippe.

Sourire aux lèvres, Julian Alaphilippe savoure le soutien du public © Radio France - Jérôme Collin

Les Saint-Amandois ont montré leur attachement au coureur local. "On est très fiers. Déjà avoir un Français de ce niveau-là, c'est rare, mais quand on sait qu'il est de Saint-Amand, c'est encore plus plaisant. J'aime bien son panache, sa bonne humeur, il anime les étapes qui sont ennuyantes", explique Romain.

C'est un garçon très abordable, très gentil, qui ne se la joue pas. Le fait qu'il revienne sur ses terres, il ne fallait pas le louper"

Matthias a 11 ans. Il vit à Montluçon, il fait du vélo dans le même club où Julian Alaphilippe a fait ses débuts. "Il est sérieux mais en rigolant. Il est fort, j'aime bien les côtes comme lui. C'est un exemple pour moi", explique le jeune garçon. Malheureusement, en raison des mesures de précaution liées au coronavirus, impossible de prendre des photos ou d'avoir des dédicaces avec Julian Alaphilippe. Mais le cycliste prend quand même le temps de saluer le public. "Un grand merci à mes nombreux supporters. C'est spécial, c'est la ville où je suis né et où j'ai passé du temps. Revenir aux racines, ça fait du bien. Ça me fait plaisir de courir ici, sur mes terres. Ça fait vraiment chaud au cœur, c'était spécial", explique Julian Alaphilippe.