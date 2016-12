Et maintenant... l'équipe cycliste AG2R rêve d'une victoire sur les Champs Elysées pour Romain Bardet

Il y a six mois, Romain Bardet montait sur la deuxième marche du podium du Tour de France sur les Champs Elysées. A 26 ans, le leader de l'équipe cycliste chambérienne se place aujourd'hui parmi les plus sérieux adversaires de Christopher Froome pour 2017.

© Radio France -

Le 22 juillet dernier, la France de la petite reine jubile, elle a trouvé son nouveau roi! Il est auvergnat, audacieux, talentueux, et pour ne rien gâcher, il porte les couleurs de l'équipe cycliste chambérienne AG2R. Ce 22 juillet 2016 où, entre Albertville et Saint-Gervais, Romain Bardet signe un coup de maître qui laisse augurer un avenir en jaune. Au lendemain de sa victoire, le quotidien l’Équipe titrait en majuscules "FABULEUX". Une victoire dessinée sur les routes détrempées et glissantes de la descente de Bisanne, là où le maillot jaune chris Froome chute, le leader d'AG2R s'envole. Au diable la prudence, et une descente d'enfer plus tard, voilà Romain Bardet vainqueur d'étape, 2e au général, et presque sans voix.

Romain Bardet après sa victoire d'étape à Saint-Gervais :

© Radio France -

Deux jours plus tard sur les Champs Elysées, Romain Bardet encadre avec Nairo Quintana, le désormais triple vainqueur du tour Christopher Froome, paré d'un maillot jaune plus tout au fait inaccessible. C'est en tout cas l'avis de Bernard Hinault. A la question de nos confrères de Franceinfo, pensez-vous que les coureurs de l'équipe AG2R sont capables d'emmener Romain Bardet à la victoire l'été prochain ? Voilà ce que répondait il y a quelques jours le quintuple vainqueur de la grande boucle.

Rendez-vous le 1er juillet prochain sur la route du tour pour ce rêve en jaune de l'équipe AG2R.