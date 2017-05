Et si le Tour de France passait sur les îles d'Oléron et de Ré ?

Le Tour de France cycliste de retour en Charente-Maritime d'ici deux ou trois ans ? Dominique Bussereau a évoqué son idée avec Christian Prudhomme : faire passer le Tour sur les îles de Ré et d'Oléron. Le travail commence.

Ce n'est encore qu'un rêve, mais le président du Conseil départemental de la Charente-Maritime en a directement parlé avec le patron du Tour !

Dominique Bussereau a rencontré Christian Prudhomme ce mardi à Paris. Il s'agissait, en tant que président de l'Association des Départements de France pour le premier, d'évoquer la prochaine grande boucle.

Mais Dominique Bussereau n'a pas laissé passer l'occasion de défendre la candidature de la Charente-Maritime. "On y travaille", a-t-il confié à France Bleu La Rochelle.

Son rêve : voir le peloton franchir les viaducs des îles de Ré et d'Oléron. Et le président de la Charente-Maritime croit savoir que le directeur de la plus célèbre course cycliste "est séduit". Mais ça ne se ferait pas, en tout état de cause, avant deux ou trois ans.

Le littoral charentais est certes très plat, mais cet inconvénient serait compensé par la beauté de ses paysages.

Et l'idée est d'autant plus tentante que le dernier passage du Tour en Charente-Maritime commence à dater sérieusement. La dernière fois que les coureurs ont traversé le département, c'était en 2003. Un passage fugace entre Bordeaux et Saint-Maixent. Avant cela, Jonzac avait été ville départ en 99. Marennes avait accueilli la caravane pour une nuit en 97. Le tour qui était également passé auparavant à Saint-Pierre-d'Oléron, La Rochelle, Rochefort, Royan et Saintes.

La Charente voisine est un peu mieux lotie : la grande boucle s'y était arrêtée en 2007 pour un contre-la-montre entre Cognac et Angoulême.

Alors revoir le tour sur Oléron ? "Pourquoi pas ?" sourit Pascal Massicot, le président de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron. Mais il précise aussitôt : "le problème c'est que ça coûte cher !"