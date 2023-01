Etoile de Bessèges 2023 : France Bleu Gard Lozère fait son Tour du Gard

A l’occasion de la 53e édition de l’ étoile de Bessèges du 1er au 5 février 2023, France Bleu Gard Lozère s’installe tous les matins dans le village ou la ville départ de l’étape.

Entre 9h et 12h, Olivier Devic et Grégory Jullian vous ouvrent les portes de cette course à laquelle sont associés les noms de Rolland Fangille et Raymond Poulidor.

Retrouvez-nous lors de chaques étapes :

Bellegarde le 1er février, nous serons installés sur la place des arènes.

Bargard le 2 février, en direct de la place de la Mairie,

Bessèges le 3 février, sur la place de la Mairie,

St Christol les Alès, place du Millénaire,

Alès sur le parvis du théâtre Le Cratère

Au programme à l'antenne de France Bleu Gard Lozère

Entre 9h et 10h Nous vous ferons découvrir les associations et les entrepreneurs qui s’engagent pour la vie locale. Ensuite à 10h place au goût avec les chefs et les producteurs des communes, et à 11h on se chauffe avant le départ avec les personnages incontournables de l’étape, les équipes, et les coulisses de l’Etoile de Bessèges.

Les plus grandes équipes comme Cofidis, AG2R- Citroën ou Groupama-FDJ sont présentes. Ce sera également la dernière participation de Thibaut Pinot avant sa retraite...C’est la fête du cyclisme du 1er au 5 février sur France Bleu Gard Lozère.

Suivez les résumés des étapes, les classements et d’un point de vue pratique les routes déviées à l’occasion de la Course, dès la matinale entre 6h et 9h et entre 16h & 18h.

Toutes les infos sont à retrouver sur https://www.etoiledebesseges.com.