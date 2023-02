Étoile de Bessèges : la 3e étape Bessèges-Bessèges de la 53e édition

Troisième étape de la 53e édition de L'Étoile de Bessèges - Tour du Gard ce vendredi : un parcours de 169,9 kilomètres de Bessèges à... Bessèges avec un dénivelé total de 3.022 mètres.

ⓘ Publicité

Fait rarissime dans l'histoire de la course, la deuxième étape a été neutralisée jeudi à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, les conditions de sécurité n'étant plus assurées. Aucun coureur n'a donc remporté cette étape entre Bagard et Aubrais et le classement général de l'épreuve n'a pas évolué : le Belge Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), vainqueur mercredi à Bellegarde, conserve le maillot corail de leader. Seul le classement de la montagne a été modifié après le passage, avant la neutralisation, des trois difficultés de cette journée qui reliait les contreforts des Cévennes à la Vaunage.

La troisième étape Bessèges-Bessèges

Découvrez le tracé de l'étape de ce vendredi

Découvrez les horaires de l'étape

loading