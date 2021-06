Être mécanicien sur le Tour de France : c'est le choix de ces deux Mayennais

Charlie Guerrier et Jean-François Sablé sont mécaniciens sur le Tour de France pour l'équipe cycliste Arkéa-Samsic. Ils participeront respectivement à leur 3e et 6e Grande Boucle. Cette année, ils auront la fierté d'être sur leurs terres : la Mayenne.

"C'est un rêve d'enfant". Charlie Guerrier, va participer à son 3e Tour de France avec l'équipe Arkéa Samsic. Deux fois moins que son compatriote mayennais Jean-François Sablé, qui en totalise 6. "Mais on ne s'habitue jamais", raconte ce dernier. Une année particulière puisque cette année, le Tour de France passera en Mayenne lors de la 5e étape. Une grande fierté de revenir là où la passion du vélo est née.

"On ne fait pas gagner le coureur, mais on peut le faire perdre", précise Charlie Guerrier. "C'est pour cela qu'il faut faire le travail consciencieusement, et donc qu'il y a un minimum de pression sur nos épaules", ajoute-t-il. "Mais c'est aussi ça qui est excitant dans notre métier, c'est qu'il faut être à 200% comme un coureur professionnel", raconte le mécanicien Mayennais.

La bonne ambiance au sein de l'équipe

Mais le Tour de France c'est aussi des bons moments surtout quand l'équipe remporte une victoire ou réalise une belle performance. "Quand on gagne, c'est tous ensemble, mais c'est aussi ensemble que l'on digère les défaites", raconte Jean-François Sablé. "C'est sur que les moments de joie, il faut savoir en profiter et les savourer, c'est ça la beauté de la Grande Boucle", précise celui qui va effectuer son 6e Tour de France.

Et cette année, les deux amis vont pouvoir revenir sur leurs terres. "Faire une étape en Mayenne, c'est super", se réjouit Charlie Guerrier. "On sait que toute la famille sera sur le bord de la route pour nous encourager, et voir la fierté de nos proches, c'est le plus beau cadeau", s'émeut Jean-François Sablé. Pour ces deux Mayennais, la grande aventure du Tour de France débutera le 26 juin prochain, depuis Brest.