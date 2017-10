Euskadi Murias: la renaissance du cyclisme basque professionnel

Euskadi Murias veut devenir la pépinière du cyclisme basque et structurer l'activité depuis les écoles de cyclisme dans les villages, jusqu'au milieu professionnel.

Le cyclisme basque renait dans le monde professionnel. Fini le orange d'Euskaltel - Euskadi enterré en 2013, le nouveau venu s'appelle "Euskadi Basque Country Murias" (mais on a déjà pris l'habitude de l'appeler Euskadi Murias) et un maillot vert pour afficher la couleur: "le vert c'est le maillot des équipes du Pays Basque" a expliqué hier le directeur sportif Jon Odriozola. il ne cache pas ses ambitions: "on veut être la sélection basque du cyclisme". L'idée, c'est de structurer le cyclisme basque, de Mauléon à Bilbao, et depuis les clubs de village jusqu'à l'élite, puisque l'équipe vient tout juste de passer Continentale Pro, l'équivalent de la dexuième division mondiale.

Javier Lasagabaster: "on sera jamais Sky ou Movistar, mais on veut être dans l'élite, l'équipe du cyclisme basque" Copier

Un budget de 3 millions d'euros

Le chargé de communication Javier Lasabaster explique le projet: "on veut être l'équipe de cyclisme du Pays Basque, au plus haut possible sachant qu'il y aura des années bonnes et d'autres moins bonnes. Il faudra surtout durer dans le temps". L'équipe se base sur du sponsoring privé, et varié, et rassemble un budget de 3 millions d'euros, "c'est peu, on sera les pauvres de la compétition", sourit Javier Lasagabaster.

Cyril Barthe, représentera avec Julien Loubet les coureurs du Pays Basque nord. © Radio France - Bixente Vrignon

Cyril Barthe: "le cyclsime c'est très dur, on fait beaucoup de sacrifices, mais pour moi c'est une passion" Copier

Le principal sponsor est l'entreprise de bâtiment Murias, basée à Donosti et Hendaye. Euskadi Murias, grâce à son accession à la division Continental Pro est assurée de participer à la Vuelta 2018, au Critérium du Dauphiné, et bien sûr, Euskal Herriko Itzulia, le Tour du Pays Basque. L'équipe inclus deux coureurs d'Iparralde, Julien Loubet en provenance de l'équipe de l'armée de terre, et Cyril Barthe, qui vient de la fondation Euskadi.

Une marée verte

Leur envie majeure: découvrir l'aficion du pays Basque, les milliers de personnes au bord des routes pour les encourager. Euskadi Murias aspire à une participation au Tour de France dans quelques années, et les deux coureurs rêvent d'une marée verte dans les cols pyrénéens, vert, comme la couleur du maillot de leur équipe.

Parmi les autres projets, la création d'une équipe de cyclisme féminine avec des cyclistes d'Iparralde .