Évaux-les-Bains en Creuse va accueillir la remise des trophées du tout premier Challenge Raymond Poulidor

Le cyclisme sera à la fête le 30 septembre prochain à Évaux-les-Bains (Creuse). La commune va accueillir la remise de trophées du tout premier Challenge Poulidor, une compétition qui récompensera les cyclistes et les clubs amateurs qui auront engrangé le plus de points sur 93 courses françaises amateures. Marc Madiot, le directeur sportif de l'équipe cycliste Groupama-FDJ et parrain de la première édition du Challenge Poulidor, devrait être présent.

93 courses adhérentes

Pour remettre les trophées, les organisateurs du Challenge Poulidor vont se baser sur les résultats de 93 courses cyclistes amateures sur route partout en France jusqu'à fin septembre. Toutes ces courses sont adhérentes au ROCC, le Rassemblement des Organisateurs de Courses cyclistes. Les compétitions qui ne font pas partie du ROCC n'apparaitront pas dans les résultats du challenge. Le Challenge a déjà commencé et prend en compte les résultats des courses depuis le mois de février. En tout, 187 coureurs sont déjà classés. Les différents vainqueurs remporteront des cadeaux ou une somme d'argent pour les mieux classés. Le Challenge Poulidor remettra un trophée du meilleur cycliste, du meilleur jeune (U21) et de la meilleure équipe.

Pour Claude Louis, président de l'association des Amis de Raymond Poulidor, co-organisateur du Challenge, cette compétition est le moyen de rendre hommage à la légende Raymond Poulidor mais aussi de valoriser le cyclisme amateur : "Songer qu'en l'espace de 20 ans, 80% des courses sur route ont disparu, c'est dire que l'attractivité du cyclisme dans les clubs a pratiquement disparu" dénonce t-il. Selon lui, la disparition de ces courses "met en péril la filière d'accès au au niveau". "Il y a un mois et demi, je discutais avec Luc Leblanc (ancien champion cycliste sur route, ndlr). Il me disait que dans le contexte actuel il ne pourrait pas passer professionnel. Si des parents qui ont des jeunes juniors doivent faire 200 kilomètres chaque dimanche, ce n'est pas possible" poursuit-il.

La remise des trophées aura lieu dans la salle La Source d'Évaux-les-Bains, le vendredi 30 septembre prochain.

Evaux-les-Bains, terre de cyclisme

C'est une terre de champions

Cette remise de trophée à Évaux-les-Bains, c'était une évidence pour le maire de la commune Bruno Papineau : "C'est une terre de cyclisme" lance t-il. "Ici, les gens aiment le vélo. Comme partout en France. C'est un sport accessible à tous et notre relief s'y prête bien si on veut se faire mal comme on dit" s'amuse le maire. Il poursuit : "C'est une terre de champions. Nous sommes un peu la terre d'entrainement de Julian Alaphilippe (double champion du monde de cyclisme sur route, ndlr) et puis comme on parle de Raymond Poulidor, il ne faut pas oublier qu'il est né en Creuse. Il venait très souvent à Évaux-les-Bains et il se disputait beaucoup de victoires avec Bastianelli. Ils se sont souvent frités sur le vélo".

Évaux-les-Bains ambitionne toujours d'accueillir une étape du Tour de France. La candidature a été envoyée. La mairie attend maintenant un retour.