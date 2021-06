Evita Muzic, coureuse de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, championne de France de cyclisme

C'est son premier titre de championne de France. Evita Muzic s'est imposée après une course de 112,4 kilomètres dans les Vosges, autour d'Épinal ce samedi 19 juin. Une victoire au sprint contre la tenante du titre Audrey Cordon-Ragot. Evita Muzic a lancé le sprint très tôt devant la ligne d'arrivée et a réussi à surprendre Audrey Cordon-Ragot et la troisième Juliette Labous. "Je ne devais pas attendre les derniers mètres parce qu'elles ont plus de - giclette - que moi", a assurée la championne de France à l'AFP.

"C'est quelque chose d'exceptionnel. Je savais que le circuit était à ma convenance et que j'allais être attendue, mais une course d'un jour c'est toujours compliqué. Je pense avoir fait _une bonne course tactiquement_, sachant qu'à la fin j'ai vraiment douté de moi dans la dernière montée. (Au sprint) je ne devais pas attendre les derniers mètres. J'ai vu une ouverture, j'y suis allée et je ne me suis pas retournée. C'était la seule chance que j'avais, c'était serré, mais ça l'a fait! Je ne réalise pas encore", a-t-elle déclaré, en conférence de presse.

Une victoire d'équipe

Pour Evita Muzic, si elle a pu gagner, c'est qu'elle profite de son équipe la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. " Pour une fois, j'ai gagné peut-être en n'étant pas la plus forte, mais grâce à l'équipe et aussi grâce à un peu de malice. De toute façon, il faut que toutes les planètes s'alignent pour aussi réussir à gagner. Et je remercie vraiment toutes les filles de l'équipe qui ont cru en moi et qui m'ont, pendant toute la course, dit que je pouvais gagner. C'est ça aussi qui a fait la différence", explique la coureuse, originaire du Jura.