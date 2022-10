"On fait un peu des jaloux" : les meilleurs cyclistes du monde au départ de Paris-Gien-Bourges

C'est un rendez-vous immanquable pour les passionnés de cycliste en Berry. La 71e édition de la Paris-Gien-Bourges, une course d'un jour, l'une des plus importantes du calendrier en fin d'année. Le départ est donné de Gien (Loiret) à 12h40 pour une arrivée espérée à Bourges aux alentours de 17 heures. Le peloton va passer une longue partie de l'après-midi dans le Cher : Belleville sur Loire, Blancafort, Vailly sur Sauldre, Jars, Henrichemont, Menetou-Salon. 198 kilomètres au programme !

Et dans le peloton, les meilleurs cyclistes de la planète, surtout les sprinteurs qui devraient battre pour la victoire. Alexander Kristoff, Caleb Ewan, Marc Sarreau, Arnaud Démare... "J'avoue que je fais un peu de jaloux chez d'autres organisateurs de course. On a un plateau et un grand nombre de sprinteurs de niveau mondial. Ça devrait faire une course très animée", se félicite Laurent Planchon, directeur de course pour la dernière fois de sa carrière.

23 équipes, dont 12 de l'élite mondiale du cyclisme, sont présentes pour la course. "Ça fait travailler l'économie locale. Les équipes sont arrivées mardi et restent dans la région jusqu'à dimanche. C'est bon aussi pour communiquer, d'avoir des spectateurs au bord de la route et des internautes qui suivent l'étape en direct sur Facebook", poursuit Laurent Planchon, invité de France Bleu Berry ce jeudi.