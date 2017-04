Faites partie de la Team France Bleu Nord sur la course Lille-Hardelot 2017

Vous êtes cycliste amateur ? Vous rêvez de courir la Lille-Hardelot dans une équipe ? Alors inscrivez-vous pour faire partie de la Team France Bleu Nord. Le 21 mai, Christian Palka prendra la tête de l'équipe de coureurs de France Bleu Nord.

Le dimanche 21 mai, c'est le jour de la course Lille-Hardelot. 160 km au travers de la campagne des Hauts-de-France. Cette course est la Classique cyclo par excellence et elle est ouverte à tous les publics.

La team France Bleu : On part et on arrive ensemble.

Sous l'impulsion de Christian Palka, le journaliste sportif de France Bleu Nord, une équipe d'une dizaine de cyclistes prendra le départ le 21 mai à Lille.

Habillés aux couleurs de la radio, les coureurs s'élanceront derrière Christian avec un seul but : arriver à Hardelot.

Faites partie de l'équipe France Bleu !

Vous aimez le vélo ? Vous pratiquez régulièrement ? 6 cyclistes seront choisis par Christian Palka pour le suivre dans cette aventure. Et oui, Christian sera le capitaine de l'équipe !

Attention : si l'équipe compte rester soudée, il faut pouvoir rouler régulièrement à une moyenne correcte.

Vous êtes prêts ? Alors inscrivez-vous maintenant !