Vous le connaissez sans doute. On l'avait découvert en 2014, quand il avait rallié le Stade de France, depuis son domicile de Luchon, à la frontière espagnole, pour assister à la finale de coupe de France de football entre Guingamp et Rennes.

Cette année, le défi que se lance Julien Neumann est plus grand. Depuis le vendredi 6 juillet, il parcourt les 21 étapes du Tour de France, la veille du passage des pros. Soient 26 cols et côtes et 3.351 kilomètres en 22 jours.

Julien Neumann : "La passion est toujours le moteur de ces défis-là. Pour le vélo, pour la plus grande course au monde. J’y pensais depuis longtemps et c’était l’année où jamais. Le Tour passe à Luchon, où je réside, et à Mûr-de-Bretagne, près de là où j’ai toute une partie de ma famille. C’était symbolique, fallait foncer."

Un euro par kilomètre pour la recherche contre la mucoviscidose

Le projet a le soutient des Kalon, les supporteurs actionnaires d'En Avant de Guingamp, le club dont le cycliste est un fervent supporter, grâce à ses attaches familiales en Côtes d'Armor.

Il porte d'ailleurs un maillot rouge-et-noir reprenant le logo, les couleurs et le design de celui qu'En Avant portera lors de la saison 2018/2019 de Ligue 1.

A la fin de son Tour, Julien Neumann et les Kalon reverseront un euro par kilomètre parcouru à l'association "PLB Muco", organisatrice de la cyclosportive du même nom, courue à Callac (Côtes-d'Armor) chaque année. L'une des plus importantes de France. Les sommes récoltés viennent en aide à la recherche sur la mucoviscidose.

Vivement le mur de Bretagne !

Sur la route, Julien Neumann comptera sur Ghyslain Lapanderie, son ami qui fera office d'entraîneur, après avoir géré la logistique. Son papa, Robert, aura le rôle d'entraîneur, de confident et de kiné. Enfin, son ostéopathe se tient prêt quand il passera à Luchon, au cas où...

Enfin, il invite tous ceux qui le veule, à se joindre à lui.

Sur la page https://t.co/RmliTwZXmP dites-lui que vous serez sur la route en indiquant "Je participe ✅" aux événements qu'il a créés.



Si vous voulez le trouver avec précision pour rouler avec lui, @tech4race publiera chaque jour le lien GPS pour le suivre en direct!

Mais le Luchonnais, qui a l'habitude de s'entraîner sur les routes pyrénéennes, ne risque-t-il pas de s'ennuyer un peu en Bretagne ?

Julien Neumann : "On sous-estime la Bretagne. On dit que c’est tout plat et qu’il ne s’y passera rien. Mais les vrais connaisseurs savent que l'étape de Mûr-de-Bretagne risque d’être une sacrée étape, avec un profil vallonné aux airs de classique ardennaise. Et j'apprécie les terrains vallonnés et montagneux. Et puis, je sais qu'on sera un bon paquet de Kalon sur le circuit final, et à l'arrivée à Mûr."

Pour suivre le défi de Julien Neumann, rendez-vous sur sa page Facebook, "En Avant pour un Tour"