Fêche l'Eglise : 500 personnes pour l'adieu à Robert Orioli

Étupes, France

La grande famille du CC Etupes est venu dire adieu à son chef ce mercredi. Ex président et fondateur du club, Robert Orioli est décédé vendredi dernier à 77 ans emporté par un cancer. Il avait crée le club erbaton en 1974 et passé la main en 2016 après 42 années de présidence.

L'émotion des proches de Robert Orioli avant la messe d'adieu © Radio France - Nicolas Wilhelm

D'anciens coureurs, amis, personnalités du monde sportif, élus, anonymes étaient présents pour dire adieu à "Roberto" comme certains aimaient le surnommer. " J'ai passé seize ans au CC Etupes comme coureur et deux ans comme directeur sportif. On a grandi avec lui, c'est toute notre jeunesse. C'était important d'être là, c'est beaucoup d'émotion. Il a formé des coureurs de très haut niveau, c'était une grande fierté pour lui. Sa disparition est un choc", indique Pascal Pofilet ancien du club.

70 coureurs passés professionnels sous l'ère Orioli

70 coureurs passés par Etupes sont ensuite devenus professionnels comme Christophe Moreau présent à la cérémonie ou plus récemment Thibaut Pinot. Après les discours d'hommage de ses proches, la cérémonie s'est terminée en musique sur la chanson "Salut" de Michel Sardou, un artiste que Robert Orioli et son club avaient réussi à faire venir en gala à Etupes dans les années qui avaient suivi la création du CC Etupes. L'un de ses grands souvenirs à la tête du club qu'il avait raconté à France Bleu Belfort Montbéliard au moment de passer la main. L'ex président était un formidable organisateur quand il s'agissait de faire entrer de l'argent dans les caisses de son club.

Le portrait de Robert Orioli a été posé sur son cercueil durant la cérémonie © Radio France - Nicolas Wilhelm

L'émotion de Sylvain Chalot, successeur de Robert Orioli à la tête du CC Etupes

Après avoir porté avec des proches le cercueil Robert Orioli jusque dans l'église, Sylvain Chalot, son successeur à la tête du club, a pu conserver le portrait de Robert Orioli, visage souriant, posé devant l'autel.

Le président du CC Etupes Sylvain Chalot avec le portrait de son prédécesseur © Radio France - Nicolas Wilhelm

Le nouveau président du CC Etupes a confié son émotion juste après la cérémonie" On a vu toutes ces larmes, cet amour autour de lui. Robert, c'était le grand chef, notre monument. Il nous a conseillé jusqu'au bout. Encore la semaine dernière, on a discuté de la saison prochaine. Il était rempli de bonheur de voir l'équipe 2020, prête, en forme. On lui a montré la nouvelle tenue. Il regardait ça avec ses yeux d'enfants, son petit sourire et sa passion. Il est parti rassuré, heureux avec plein d'assurances pour la suite de son club. On lui a fait ce beau cadeau", a rapporté Sylvain Chalot.

Prés de 500 personnes ont assisté à la messe d'adieu à Robert Orioli © Radio France - Nicolas Wilhelm

A sa sortie de l'église, le cercueil de Robert Orioli a été applaudi par la foule qui s'était retrouvée sur le parvis.