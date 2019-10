Fin de carrière précoce pour le cycliste normand Marc Fournier

Caen, France

La troisième saison professionnelle de Marc Fournier sera la dernière. Le cycliste ornais a décidé d'arrêter sa carrière en raison d'une douleur dont personne n'a identifiée l'origine.

Personne n'arrive à me dire ce que j'ai

"J'ai une douleur dans la jambe droite et dans le bas du dos qui m'empêche d'être performant à très haut niveau, explique le cycliste installé au Mans.

Je suis allé faire des tas d'examens dans plein de domaines chez tous les spécialistes mais personne n'arrive à me dire ce que j'ai. Je suis obligé de mettre fin à ma carrière à cause de ça.

Je pensais, pourquoi pas, faire une longue carrière. Maintenant le plus dur c'est de ne pas savoir ce que j'ai

Au début je n'avais que des douleurs pendant l'effort sur mon vélo et maintenant c'est dans la vie de tous les jours. Cela devient embêtant. Le plus dur c'est que je suis jeune. Je n'ai que 25 ans (il les aura le 12 novembre prochain). Je pensais, pourquoi pas, faire une longue carrière. Maintenant le plus dur c'est de ne pas savoir ce que j'ai. Pourquoi m'arrêter sans savoir pourquoi? C'est ça le plus frustrant."

Marc Fournier a débuté le vélo à l'UC Ifs-Hérouville et a ensuite porté les couleurs du VC Saint-Lô Pont Hébert. A la fin de la saison 2015, il avait signé son premier contrat professionnel.

Marc Fournier arrive aujourd'hui à un peu mieux relativiser. Le cycliste ornais aura obtenu plusieurs beau succès dans sa carrière aussi bien en jeune (champion d'Europe sur piste espoirs) qu'en élite (Vainqueur du Tour de la Sarthe en 2016, champion de France de poursuite par équipe).

J'ai ressenti toutes les sensations qu'un coureur cycliste peut ressentir (...) C'était une carrière courte mais belle

"Je ne garderai que les bons souvenirs de ma carrière. J'ai rencontré de super personnes et passé de super moments. J'ai ressenti toutes les sensations qu'un coureur cycliste peut ressentir je pense puisque j'ai eu la chance de gagner des courses alors que tous les coureurs cyclistes ne l'ont pas eu. C'était une carrière courte mais belle."

Marc Fournier réfléchit désormais à sa reconversion. Il a entamé une formation par correspondance de négociateur immobilier.

"C'est ce qui m'attire le plus pour le moment. Je n'ai fais que du vélo dans la vie donc je ne sais pas trop si cela va me plaire. J'espère."