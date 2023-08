"Fier d'avoir duré" : à 37 ans, le breton Laurent Pichon va arrêter sa carrière de coureur cycliste

C'est un coureur cycliste emblématique de la pointe bretonne qui va ranger son vélo à la fin de la saison. Le finistérien Laurent Pichon va se retirer des pelotons après 14 années passées chez les professionnels, annonce ce mercredi son équipe bretonne Arkéa-Samsic.

"Quand on est gamin, qu'on fait du vélo, et qu'on regarde le Tour de France..."

A 37 ans, le Landernéen décide de dire stop. "Quand on est gamin, qu'on fait du vélo, et qu'on regarde le Tour de France comme je le faisais avec mon grand-père à l'époque, on rêve un jour d'y être" confie-t-il à France Bleu Breizh Izel à l'heure de retracer sa carrière, fier du chemin parcouru. "Etre pro, c'est une première partie du rêve. Y rester, c'est de la rigueur chaque année. Je suis fier d'avoir duré".

Plusieurs victoires et une année 2017 de folie

Quatorze ans au plus haut niveau donc, le Landernéen a notamment remporté le tour de Normandie en 2010, le Kreiz Breizh Elites en 2011, les Boucles de la Mayenne en 2012. Ou encore la Classic Loire Atlantic, la Route Adélie de Vitré et le classement général de la coupe de France en 2017, année de son retour dans une équipe bretonne après quatre ans passé chez FDJ. Trois tours de France, des tours d'Italie et d'Espagne, une 10e place sur Paris-Roubaix en 2022. "Mais les années passent" rigole-t-il, "même si le physique va encore bien, je sens que le cyclisme évolue, que ça roule de plus en plus vite et qu'il y a beaucoup de jeunes très fort".

Le Tro Bro Leon s'est cruellement refusé à lui

Tous ces éléments ont conduit le coureur désormais établi à Sarzeau a rangé son vélo, "au terme d'une belle saison où j'avais deux objectifs : faire le tour de France et gagner le Tro Bro Leon". Le premier a été rempli, le second s'est une nouvelle fois joué à rien sur les ribinou du nord Finistère, la course de ses rêves. "J'ai tout donné pour tenter de la décrocher" après notamment une crevaison cruelle dans le final l'an dernier alors qu'il était en tête, et une nouvelle désillusion au sprint cette année. "Ca reste une déception, mais ça fait le charme du Tro Bro même s'il est parfois très cruel".

Un avenir dans le cyclisme

Très apprécié dans le peloton pour sa gentillesse, Laurent Pichon s'alignera encore sur quelques courses d'ici la fin de la saison. Sur la Polynormande ce week-end, puis sur le Tour du Limousin en milieu de semaine prochaine. On le verra une dernière fois ici, en Bretagen, à Plouay pour la Bretagne Classic début septembre. Ensuite, il sera temps pour lui d'arrêter sans rester bien loin des vélos. Son avenir devrait toujours s'écrire dans le cyclisme, puisque Laurent Pichon a passé ses diplômes pour devenir directeur sportif.