Fin du Tour de Normandie : le cycliste Anthony Delaplace regrette "la mort du bénévolat"

Etes vous surpris de l'annonce de l'arrêt du Tour de Normandie?

Anthony Delaplace : C'est vrai que depuis quelques années, et le Covid n'a pas arrangé les choses, l'organisation était fragile au niveau du bénévolat et des finances, donc je ne suis pas surpris mais attristé. Le Tour de Normandie, depuis 40 ans, c'était une référence, notamment pour les jeunes coureurs. On ne compte plus ceux qui ont fait ensuite une grande carrière. C'était une épreuve d'une semaine très formatrice pour les jeunes avec beaucoup de diversité sur le parcours. Il n'y en a pas beaucoup comme cela. C'est malheureux, mais je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Le bénévolat est entrain de mourir à petit feu.

Craignez-vous que d'autres courses disparaissent aussi à l'avenir pour des raisons similaires?

Ce que je remarque sur les épreuves professionnelles c'est qu'il y a de moins en moins de personnes motivées pour être bénévoles et les épreuves qui arrivent à avoir une bonne santé financière sont obligées de salarier de plus en plus de personnel pour compenser le manque de bénévoles. On va être obligé d'en passer par là sinon d'autres épreuves seront menacées.

Les épreuves qui disparaissent du calendrier, c'est toujours compliqué de les relancer(...).

Votre victoire en 2017 sur le Tour de Normandie reste-t-elle un temps fort de votre carrière?

Bien sûr, même si c'est une classe 2. C'était quand même LA grande course régionale, la seule course professionnelle à étape de la région, avec en plus l'arrivée finale à Caen en présence de ma famille. Et puis toute la semaine j'avais été en jaune grâce au travail de toute l'équipe. C'est un très bon moment de ma carrière.

Y a-t-il un espoir selon vous de voir renaître le Tour de Normandie dans les années à venir?

Par expérience, toutes les épreuves pro qui disparaissent du calendrier, c'est toujours compliqué de les relancer quelques années plus tard. Il faudrait retrouver une équipe jeune et motivée pour relancer tout de suite le Tour de Normandie, sinon ce sera très compliqué.