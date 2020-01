Flamanville : derniers préparatifs avant les championnats de France de cyclo-cross

Beaucoup d'agitation ces derniers jours autour du château de Flamanville. L'heure est aux derniers préparatifs des championnats de France de cyclo-cross, qui ont lieu les 11 et 12 janvier. C'est la première fois que la commune manchoise accueille cette compétition tant attendue.

Flamanville, France

Le circuit de trois kilomètres est prêt. "Il reste encore la partie signalétique et l'installation des caméras sur l'ensemble du site", explique Mickaël Lemardelé, président de l'association cyclo-cross en Cotentin. L'organisation des championnats de France de cyclo-cross demande beaucoup de travail. Ils se déroulent, pour la première fois, à Flamanville, samedi 11 et dimanche 12 janvier.

Plus de 50 personnes sont mobilisées depuis une semaine, et ce week-end 300 bénévoles assureront le bon déroulement de la compétition, au sein du parc du château. Pour le moment, l'adrénaline monte mais pas forcément le stress. "Surtout impatient, on commence à entrer dans le vif du sujet, vivement que ça démarre. Tout sera prêt, je suis confiant", sourit l'organisateur.

L'affiche des championnats de France de cyclo-cross à l'entrée du château de Flamanville. © Radio France - Léa Dubost

Mickaël Lemardelé est fier d'accueillir ces championnats, qu'il avait dans le viseur depuis une dizaine d'années. "C'est beaucoup d'investissement pour transformer le parc en stade à ciel ouvert, mais un championnat de France c'est une consécration, ça va reste à vie", confie-t-il.

La particularité du circuit de Flamanville est qu'il est très physique, avec peu de temps de récupération. "Il n'a pas un fort dénivelé et il est plus ou moins rapide selon la météo", détaille Mickaël Lemardelé. Plus de 300 coureurs sont attendus, ce qui devrait attirer 8 000 spectateurs.

Les épreuves seront retransmises à la télévision, sur France 3 et Eurosport.