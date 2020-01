Flamanville : Pauline Ferrand-Prévot déclare forfait aux championnats de France de cyclo-cross

Flamanville, France

La championne du monde de VTT, Pauline Ferrand-Prévot, ne participera pas aux championnats de France de cyclo-cross ce week-end à Flamanville. La Française a annoncé ce mardi 7 janvier déclarer forfait et souffrir d'une lésion à la jambe gauche.

"Depuis 15 jours, j'ai ressenti des symptômes anormaux dans le membre inférieur gauche en cyclocross", explique-t-elle sur son compte Facebook. Le 23 janvier dernier, la Champenoise avait déjà été opérée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris d'une endofibrose iliaque à la jambe gauche.

Cette lésion provoque des douleurs à l'effort et frappe surtout les cyclistes et les coureurs. Il s'agirait d'une récidive de cette blessure, "moins sévère que l'ancienne", précise Pauline Ferrand-Prévot. La championne du monde devra être opérée ce vendredi

Pas de 4ième titre national dans la Manche

Déception pour les organisateurs manchois. En décembre dernier, Mickaël Lemardelé, président du cyclo-cross de Flamanville, se disait particulièrement fier d'accueillir Pauline Ferrand-Prévot,.

La cycliste espérait aussi décrocher à Flamanville son quatrième titre national dans cette discipline avant de filer en Suisse début février pour les championnats du monde. Le grand objectif de la Française de 27 ans reste l'or olympique en VTT pour les JO de Tokyo cet été.

Par coïncidence, l'une de ses grandes rivales pour ce titre, Jolanta Neff, traverse une passe encore plus difficile. La Suissesse, championne d'Europe, a été victime avant Noël d'une grave à l'entraînement. Suite à une opération pour une importante hémorragie interne et une ablation totale de la rate, la double championne du monde de VTT doit observer une pause d'au moins trois mois.

8.000 spectateurs attendus à Flamanville

Ce week-end, 8.000 spectateurs sont attendus à Flamanville pour assister à la compétition et observer en action les 350 meilleurs cyclistes français. Le circuit de trois kilomètres promet du suspense et du spectacle. Il sera aussi possible de regarder le championnat à la télévision, sur France 3 et Eurosport, et de la vivre dans les rendez-vous d'information de France Bleu Cotentin.