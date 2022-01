Flamanville : vivez la coupe du Monde de cyclo-cross sur France Bleu Cotentin

C’est l’un des plus grands événements sportifs de l’année dans la Manche et c’est évidement à vivre sur France Bleu Cotentin. Ce dimanche Flamanville accueille pour la première fois une étape de la coupe du Monde de cyclo-cross.

Rendez-vous ce dimanche entre 10h00 et 12h00 pour une émission spéciale sur France Bleu Cotentin en direct de Flamanville avec les stars de la discipline, les organisateurs, les bénévoles et vous vivrez l’ambiance autour du circuit avec les 5.000 spectateurs.

ECOUTEZ – France Bleu Cotentin en direct

Tout savoir sur la coupe du Monde de cyclo-cross à Flamanville

Après l’organisation du championnat de France en 2020, Flamanville accueille cette fois l’élite mondiale du cyclo-cross. C’est l’avant dernière étape du calendrier de la coupe du Monde qui a débuté au mois d’octobre. La compétition sera diffusée dans 84 pays.

Le programme

5 courses sont au programme, des juniors aux élites hommes et femmes.

Le programme de la coupe du Monde de cyclo-cross à Flamanville

Le circuit

Il mesure près de 3 km, dans le parc du château de Flamanville. « C’est un circuit technique et rapide », analyse le manchois Thibault Valognes au départ de la course espoirs.

Le circuit de la coupe du Monde autour du château de Flamanville

Tout au long de ce parcours tout-terrain, les cyclistes devront franchir des obstacles en pédalant ou à pied. «On passe parfois un tiers du temps à courir en portant le vélo », précise le cycliste professionnel de la Manche Anthony Delaplace, qui a reconnu le parcours avant de s’envoler en stage de préparation en Espagne.

Les engagés

Si les deux stars du cyclo (et de la route) Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel ont déclaré forfait, la crème de la discipline est à Flamanville. Près de 180 concurrents sont au départ des cinq courses avec une trentaine de français. A suivre notamment chez les juniors, le normand Louka Lesueur sacré champion de France il y a une semaine à Liévin et qui arrive ambitieux dans la Manche, comme il le confiait dans le KOP 100% Sport France Bleu Cotentin.

Retrouvezla liste des engagés ici.

Comment accéder au site

En voiture

Les accès aux parkings spectateurs (P7) sont fléchés à l'approche de Flamanville. Des navettes gratuites transporteront les spectateurs jusqu'à l'entrée du circuit. Un parking spécial est réservé pour les camping-cars (P6).

Plusieurs parkings pour accéder à la coupe du Monde de cyclo-cross à Flamanville

En bus

Le réseau Cap Cotentin renforce son offre pour vous permettre de vous rendre en transport en commun à la coupe du monde de Cyclocross à Flamanville. Un nouvel arrêt "Château de Flamanville" vous déposera à proximité immédiate du site.

Cap Cotentin renforce sa ligne B (Cherbourg-en-Cotentin vers Siouville/Flamanville)

Départ arrêt « La gare » de Cherbourg-en-Cotentin : 8h35, 10h35, 12h25, 14h35

Départ arrêt « La Fosse », Les Pieux : 9h10, 11h10, 13h00, 15h10 et 17h10

Billetterie fermée

Une jauge maximale de 5.000 spectateurs est autorisée pour cet événement. Tous les billets ont été vendus. Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée.