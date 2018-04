Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Qui pour succéder à Alejandro Valverde si ce n'est lui-même ? L'Espagnol pourrait réaliser une historique passe de cinq ce mercredi en s'imposant au sommet du mur de Huy. Mais un Auvergnat compte contrarier ses plans. Et a priori ce ne sera pas Romain Bardet. On pense naturellement au Bourbonnais Julian Alaphilippe, 2eme de l'épreuve en 2015 et 2016.

Objectif Doyenne

Le leader de l'équipe AG2R La Mondiale ne devrait pas pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire finale. Ca tombe bien, le Brivadois n'en fait pas un objectif prioritaire. Certes, il vise bel et bien une classique, mais celle qui sera disputée dimanche prochain : Liège-Bastogne-Liège.

Affaibli par un virus à la fin du Tour du Pays Basque, Romain Bardet s'est soigné et retrouve petit à petit de bonnes jambes, comme en témoigne la 2e place prise samedi dernier sur le Tour du Finistère. Une course remportée par le Français Jonathan Hivert (Direct Energie), vainqueur de l'étape de Paris-Nice à Châtel-Guyon. "Il y a des similitudes de prfil de course entre le Tour du finistère et la Flèche. C'est une préparation idéale avant la Doyenne. Il faudra faire les efforts nécessaires pour être prêt dimanche"...