Le champion de France Florian Sénéchal n'est pas sélectionné par son équipe pour le Tour de France

Quick Step Alpha Vinyl a tranché ce lundi. L'équipe a décidé de ne pas retenir le tout nouveau champion de France Florian Sénéchal pour la grande boucle, son coéquipier Julian Alaphilippe jugé trop juste n'est pas non plus dans la liste. La formation Belge mise tout sur le sprinteur Fabio Jacobsen.

Un Tour de France qui part de Copenhague au Danemark avait de quoi interroger les puristes, un Tour de France sans maillot bleu-blanc-rouge a de quoi décevoir les spectateurs Français. Et encore plus les Nordistes qui espéraient voir le nouveau champion de France Florian Sénéchal sur ses terres et notamment dans son jardin : les pavés de l'étape Lille-Arenberg mercredi 6 juillet. Quick-Step Alpha Vinyl, l'équipe belge a décidé de ne pas sélectionner le cycliste de Ligny-en-Cambrésis, il est réserviste. Le champion du monde tricolore Julian Alaphilippe est également écarté, pour son directeur sportif Tom Steels il n'est pas suffisamment remis de sa grosse chute il y a deux mois à Liège-Bastogne-Liège

Florian Sénéchal n'a pas réagi a sa non-sélection sur le Tour de France, son équipe ne s'est pas justifiée mais laisse entendre dans un communiqué que la décision est prise depuis plusieurs semaines, "concernant nos réservistes, il faut souligner qu'ils ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme, ont continué à s'entraîner et sont restés concentrés ces dernières semaines, et ont même remporté deux victoires aux Nationaux".

