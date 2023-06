Florian Sénéchal sur le Dauphiné : "j'espère que la course va me mettre à 110% pour tout l'été"

Ce critérium du Dauphiné, ce sera la dernière course de Florian Sénéchal avec le maillot de champion de France remporté en 2022, à Cholet. "C'est moi qui ai demandé de faire le Dauphiné, raconte Florian Sénéchal. En plus, je suis encore en bleu-blanc-rouge donc je veux en profiter jusqu'au bout en France !"

3ème participation en 10 ans

C'est la troisième fois seulement en 10 années professionnelles que le coureur originaire du Cambrésis participe au Dauphiné. "C'est l'une des courses les plus dures du calendrier en terme d'intensité, tous les grimpeurs sont là, explique Florian Sénéchal. Moi, j'ai un peu perdu du poids et je grimpe beaucoup mieux. Tout le monde est en forme pour le Tour, il y a un gros niveau mais c'est intéressant parce que quand tu finis le Dauphiné, ta condition monte d'un cran". Florian Sénéchal qui aura a coeur de tenir son rôle d'équipier dans cette course à étapes pour épauler son leader, Julian Alaphilippe. Il aura aussi à coeur de laisser derrière lui un début de saison mitigé avec des déceptions lors des classiques flandriennes notamment.

Candidat au Tour de France

Le véritable objectif de cette mi-saison pour le Nordiste, c'est évidemment le Tour de France. "Rien n'est sûr, dit Florian Sénéchal. L'équipe m'a dit : si tu es fort, tu y seras. Si t'es un cran en-dessous, tu n'y sera pas". Une règle du jeu qu'il accepte totalement : "c'est bien, autant me prévenir à l'avance. J'ai travaillé dur, on verra. Si l'équipe dit que c'est les plus forts qui participent, c'est que c'est les plus forts qui participent : c'est pas de la politique, c'est du sport pur", conclue le cycliste qui tentera aussi de conserver son maillot de champion de France le 25 juin sur ses terres nordistes, à Cassel, même si le profil de la course cette année lui correspond nettement moins que l'année passée.