Formé en Creuse, le jeune coureur cycliste Baptiste Vadic signe chez les pros

Il a appris à faire du vélo en Creuse et désormais, il va rouler chez les pros ! Baptiste Vadic, 21 ans, a signé le 1er août un contrat de deux ans chez TotalEnergies. Le jeune cycliste guérétois a été formé par Creuse oxygène avant d'être repéré. Nouvelle étape puisqu'il rejoint une équipe professionnelle. Baptiste Vadic inaugure le mercato estival puisque c'est la première recrue de l'été pour le team TotalEnergies.

Formé à Guéret...

Habitant de Guéret, Baptiste Vadic découvre le sport en Creuse et commence par le triathlon, aux Sports athlétiques marchois. Il se met ensuite au vélo et se forme chez Creuse oxygène. Il progresse petit à petit en participants à des courses UFOLEP.

Baptiste Vadic est ensuite repéré et intègre Vendée U, la réserve de TotalEnergies. C'est là qu'il évoluait depuis trois ans, avant de signer son contrat professionnel. Il rejoint donc TotalEnergies, l'équipe entre autres de Peter Sagan, Pierre Latour et Mathieu Burgaudeau, participant du tour de France 2023 et qui sera présent au critérium de Dun-le-Palestel samedi 5 août .

Baptiste Vadic vient de passer trois ans chez Vendée U, la réserve de TotalEnergies. - Coralie Bertrand

... il rêve du tour de France

"Je n'oublierai jamais d'où je viens et j'espère honorer mon département", confie Baptiste Vadic. "Il y a très peu de coureurs creusois professionnels, je pense à David Menut, c'est une fierté d'être parmi eux." Le jeune Creusois ne peut pas s'empêcher de penser au tour de France, "un rêve de gamin". Il aimerait aussi prendre le départ de Milan-San Remo, le tour des Flandres ou Paris-Roubaix. "Il y a encore beaucoup de travail pour atteindre ce but ultime", reconnaît Baptiste Vadic.

En attendant de participer, peut-être un jour, aux grandes classiques, Baptiste Vadic espère prendre le départ du tour du Limousin en 2024. Pour le moment, il vient de s'envoler pour les Caraïbes afin de faire le tour de la Guadeloupe, une course qui mélange pros et amateurs.