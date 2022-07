Formée en Mayenne, Amandine Fouquenet va prendre le départ du Tour de France féminin

Chassé-croisé sur les Champs-Élysées à Paris. Alors que les coureurs du Tour de France masculin vont en terminer après trois semaines de course, ce sont les féminines qui vont prendre le relais. C'est le renouveau du Tour de France féminin.

Départ de Paris pour une arrivée finale jugée à La Planche des Belles Filles dimanche 31 juillet. En tout, huit étapes sur 1033 kilomètres.

Parmi les concurrentes au départ, la Bretonne formée en Mayenne au club de l'UC Sud 53, Amandine Fouquenet. La coureuse de l'équipe Arkéa a appris lundi dernier qu'elle était sélectionnée pour ce Tour de France : "c'est le renouveau de cette épreuve donc je suis très contente d'être au départ. J'ai déjà participé au Tour d'Italie l'an passé donc c'était déjà assez difficile. Là, il s'agit de la première édition donc nous n'avons pas beaucoup de repères. L'objectif est d'abord de terminer. La dernière étape à La Planche des Belles Filles va certainement faire des dégâts. Et puis, ensuite, collectivement, il y a aussi des envies de bien faire. Je pense que je serai surtout là pour aider mon équipe. Il faudra se donner à fond."

Un coup de boost au cyclisme féminin

Avec cette épreuve organisée par A.S.O comme le Tour masculin, le cyclisme féminin va prendre de l'ampleur. La course sera retransmise tous les jours à la télévision. Une chance estime Amandine Fouquenet : "cela va donner un coup de boost au cyclisme féminin. On va beaucoup en parler pendant une semaine et cela va faire beaucoup, j'espère, à notre sport."

24 équipes de six coureurs seront au départ soit 144 concurrentes.