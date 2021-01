Fougères : des fèves Tour de France dans des galettes de 12 boulangeries

À Fougères (Ille-et-Vilaine), douze boulangeries ont caché des fèves à l'effigie du Tour de France. Le 29 juin, la commune sera l'arrivée de la quatrième et dernière étape prévue en Bretagne.

Deux fèves par boulangerie

En attendant, chaque boulangerie dispose de deux fèves collector. Dans la queue de la boulangerie de Maryline et Francis Outrequin, la comparaison est toute trouvée : "Le ticket d'or de Charlie et la chocolaterie ! On espère l'avoir.. L'attente va être encore plus forte !"

Les cadeaux sont mis à disposition par la mairie de Fougères. © Radio France - Maxime Glorieux

Mais, à l'inverse du film, ici, ce sont les parents qui s'impatientent, moins leurs enfants..."J'ai réservé deux galettes, j'espère que j'en aurai une avec une fève Tour de France, qu'est-ce que tu en penses Baptiste?", se réjouit une cliente. "Oui, ce serait bien", répond sans conviction son fils.

Un vélo des mains de Bernard Thévenet

L'opération rappelle des souvenirs aux habitués de cette boulangerie. "On a déjà gagné un vélo Tour de France chez vous !", se rappelle un client. Maryline Outrequin s'en souvient très bien. "C'est Bernard Thévenet en personne qui était sur le Tour, et qui s'est arrêté à la boulangerie pour remettre en main propre le vélo."

Cette année, les clients jouent les prolongations pour la galette des rois. "Les gens ont besoin de se faire plaisir, et je pense que c'est dû au contexte. Pomme ou poire-chocolat... Mais pour moi la vraie galette, ça reste à la frangipane !", analyse la boulangère.

On doute à cinq mois du Tour

Derrière la boutique, son mari place les fèves, sans tenir compte, bien sûr, des préférences de Maryline : "Il le fait au hasard, oui, il ne penchera pas pour la frangipane mais, nous, on fait le choix de pas les mettre dans les galettes briochées", glisse celle qui ne jure que par les galettes feuilletées. Les heureux gagnants sont invités à contacter la mairie de Fougères pour récupérer leur cadeau Tour de France.

Alors que la Grande Boucle passe dans seulement cinq mois, les clients de la Maryline et Francis Outrequin commencent à douter. "Les gens n'arrivent pas à se projeter avec la crise sanitaire, explique la boulangère. Ils nous demandent si ce sera vraiment le 29 juin. Nous, on fera une grande animation comme d'habitude mais pour l'instant on ne sait pas ce qu'on va faire... On maintiendra ou non selon les directives de la mairie."