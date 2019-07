France Bleu Béarn vous faire vivre le Tour de France 2019

Pour la 106ème édition, le Tour de France fait la part belle au Béarn et à la Bigorre. France Bleu Béarn vous propose 4 émissions spéciales pour ne rien rater du passage du Tour dans nos départements.

Jeudi 18 juillet - L'arrivée à Bagnères-de-Bigorre

Pour la douzième étape au départ de Toulouse en direction de Bagnères-de-Bigorre, France Bleu Béarn vous fait découvrir comment la commune se prépare à l'arrivée de la grande boucle. Dès 16h, votre radio part à la rencontre des habitants, commerçants et de tous ceux qui attendent avec impatience l'arrivée des coureurs.

Vendredi 19 juillet - Le contre-la-montre à Pau

Ce sera la plus grosse journée du passage du Tour dans nos départements. La boucle de 27 kilomètres va partir de la gare de Pau et arrivera place de Verdun. Au total, huit communes du sud de l'agglomération paloise seront traversées, par cette 13ième étape du Tour.

Racontez-nous votre Tour de France

Vendredi 19 juillet, de 9h à 11h, racontez-nous vos souvenirs, vos anecdotes de Tour de France, peut-être même vos moments de joies et d'émotions ... Dites-nous comment vous allez vivre et suivre ce Tour 2019. Serez-vous sur le bord de la route pour encourager les coureurs ? Qu'avez-vous prévu ? Appelez-nous pour nous raconter au 05 59 98 09 09.

Au cœur du contre-la-montre

Dès midi, Isabelle Young est en direct du village départ au Stade Tissié à Pau avec de nombreux invités prestigieux. Votre radio est auprès des palois et béarnais qui vont vivre cette course. Retrouvez nos reporters sur les points clés de la course : sur le boulevard des Pyrénées à Pau, devant les Caves de Jurançon à Gan, avec les supporters du coureurs palois Matthieu Ladagnous et sur la ligne d'arrivée, Place de Verdun.

Samedi 20 juillet - Tarbes/Tourmalet

Dès 10h, Isabelle Young et Eric Bentahar sont en direct du village départ, sur la place Marcadieu jusqu'à 13h30, heure du lancement de la courses. France Bleu Béarn vous plonge dans l'ambiance et l’effervescence du Tour avec de nombreux invités.

Au départ de chaque étape, France Bleu Béarn remet le maillot bleu à un ancien coureur, directeur sportif ou acteur du Tour de France dans nos départements.

Dans le cadre de l’opération de l’Assemblée des Départements de France Au Tour des Fromages, un gagnant par étape remportera un plateau garni de fromages.