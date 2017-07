France Bleu Toulouse en direct du Tour de France

Le Tour de France arrive en Ariège et en Haute-Garonne. France Bleu Toulouse, radio partenaire de la Grande Boucle est au cœur de l'événement pour vous faire vivre ce grand rendez-vous sportif.

Les 14 et 15 juillet, les coureurs du Tour de France sont de passage dans notre région. France Bleu Toulouse délocalise ses studios pour vous faire vivre cet événement au plus près.

Vendredi 14 juillet : St Girons/Foix

Dès 10h, émission spéciale depuis le Village départ à St Girons. Retrouvez Sylvain Lecas, Bénédicte Dupont et Stéphane Garcia et leurs invités pour parler du cyclisme bien sûr et des animations qui vont rythmer le Tour de France en Ariège.

► l'étape St Girons / Foix

Samedi 15 juillet : Blagnac/Rodez

Dès 10h, émission spéciale depuis le Village départ à Blagnac. Retrouvez Sylvain Lecas, Bénédicte Dupont et Stéphane Garcia et leurs invités pour parler du cyclisme bien sûr et des animations qui vont rythmer le Tour de France lors de cette 14ème étape

► l'étape Blagnac / Rodez