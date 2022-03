France Bleu vous fait vivre en direct la 3e étape du Paris-Nice 2022 entre Vierzon et Dun-le-Palestel

La course cycliste Paris-Nice 2022 traverse ce mardi 8 mars le Berry et la Creuse. France Bleu adopte un dispositif spécial pour vous faire vivre cet évènement et réalise une antenne spéciale, en direct depuis Dun-le-Palestel