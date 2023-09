François Pervis échoue de peu dans sa quête du record du monde de vitesse en vélo couché caréné

La dernière tentative réalisée ce samedi 16 septembre à Battle Mountain dans le désert du Nevada n'a pas permis à François Pervis de battre le record du monde en vélo couché caréné. Le Mayennais a pourtant de nouveau amélioré sa marque en atteignant la vitesse de 139,88 km/h. Le record du monde reste donc à 144 km/h. Aux États-Unis, le pistard, septuple champion du monde, n'a pas forcément eu les meilleures conditions atmosphériques. François Pervis raconte : "ça s’est joué à une seule petite brise dans le dos. C'est frustrant mais nous savions que ça pouvait arriver. Ça se joue sur des détails, ça fait partie du jeu. Comme je l'ai toujours dit, c'était un vrai défi. Cinq minutes d’effort c'est long pour un ancien pistard comme moi mais c'était super excitant à relever."

Un nouveau projet

Le Mayennais a pris beaucoup de plaisir à participer à cette aventure : "j'ai passé deux ans entouré d'étudiants en école d'ingénieur, on a fait tout ce qu'on a pu avec nos moyens. C'était une aventure humaine, sportive et technologique vraiment incroyable et extrêmement enrichissante. Nous n'avons vraiment aucun regrets."

Il n'y aura pas de troisième périple dans le Nevada pour François Pervis qui prépare une nouvelle aventure. L'annonce devrait intervenir dans une dizaine de jours pour le sportif de Villiers-Charlemagne, toujours en quête de nouveaux défis.