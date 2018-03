Le Britannique Tom Stewart a remporté la 38ème édition du Tour de Normandie pour une seconde seulement sur l'Allemand Krieger et le Novégien Hoem. Le premier Français, Clément Orceau, se classe 16ème. A Caen, c'est l'Italien Moschetti qui s'est imposé au sprint, sa deuxième victoire sur ce Tour.

Caen, France

Tom Stewart remporte le Tour de Normandie 2018. A 27 ans, le Britannique signe là la plus belle victoire de sa carrière. Son succès n'a tenu qu'à un souffle, une seconde d'avance sur l'Allemande Krieger, deuxième, et sur le Norvégien Hoem, troisième.

#TourDeNormandie 🚴‍♂️ - Le doublé sur ce #TDN2018 pour Matteo Moschetti (Polartec) ! Déjà vainqueur à Argentan, l'italien remporte la dernière étape à Caen.

Le britannique Tom Stewart s'adjuge la victoire finale ! #FBSportpic.twitter.com/Xjmnm2TBAS — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) March 25, 2018

L'explication des cadors n'a pas eu lieu

Au départ de l'ultime étape, entre La Haye-du-Puits et Caen, le leader du classement général ne comptait que neuf secondes d'avance sur les sept premiers. On s'attendait donc à une bataille féroce lors des sprints bonifications de Tribehou et de Trévières.

#TourDeNormandie 🚴‍♂️ - [km 44/151] Avec 2'20" d'avance sur le peloton, les 7 hommes de tête, dont le français K. Lalouette, vont empêcher une bataille pour le maillot jaune avant l'arrivée à Caen... 😕 Parmi les fuyards, C. Bol 🇳🇱, (12ème à 38") est virtuel leader. #TDN2018pic.twitter.com/Awz6Sj6lZO — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) March 25, 2018

Que nenni ! Le peloton a laissé s'échapper cinq coureurs, puis six, puis sept. Parmi eux, le Néerlandais Cees Bol, longtemps maillot jaune virtuel mais rattrapé dans le final autour de l'hippodrome caennais.

Les fuyards s'étant emparés des secondes à glaner sur le parcours, restait le sprint final. A ce petit jeu, les sprinteurs Krieger (à 7") et Aeen (à 9") avaient leur épingle à tirer.

Moschetti, seconde

C'était sans compter sur la rapidité de l'Italien Matteo Moschetti. Déjà vainqueur à Argentan, le Milanais a prouvé qu'il était bien le plus rapide du peloton dans ce Tour 2018.

Au classement général, le premier français, Clément Orceau, termine 16ème. C'est également lui, le coureur de Vendée U, qui a ramené la seule étape au clan tricolore, mardi à Forges-les-Eaux.

Autre satisfaction, Théo Nicolas. Le baroudeur du VC Rouen s'était octroyé le maillot à pois de meilleur grimpeur dès la première étape. Pour sa première course de 7 jours, il a réussi à conserver sa tunique distinctive jusqu'à l'arrivée.

Classement de l'étape

1. MOSCHETTI Matteo - Polartec Kometa ITA les 151,5 km en 3h27'53'' (moy. 43.726 km/h) (b : 10'')

2. SWIFT Connor - Madison Genesis GBR (b : 6'')

3. KRIEGER Alexander - Leopard Pro Cycling GER (b : 4'')

4. PICOUX Maximilien - VC Rouen 76 BEL

5. BLIGAARD LYHNE Daniel - Team Coloquick DEN

6. BUGTER Luuc - Delta Cycling Rotterdam NED

7. BRYON Miguel - Holowesko | Citadel P/b Arapah USA

8. VAN DALEN Jason - Delta Cycling Rotterdam NED

9. STEWART Thomas - Jlt Condor GBR

10. KRAGH ANDERSEN Asbjørn - Team Virtu Cycling DEN

Classement général final

1. STEWART Thomas - Jlt Condor GBR les 1078,7 km en 25h36'17'' (moy. 42,129 km/h)

2. KRIEGER Alexander - Leopard Pro Cycling GER 01''

3. HOEM Bjørn Tore - Joker Icopal NOR '

4. VAN DEN BERG Julius - Seg Racing Academy NED 03''

5. AAEN Jonas - Riwal Ceramicspeed Cycling Team DEN 05''

6. VAN DALEN Jason - Delta Cycling Rotterdam NED 09''

7. VINJEBO Emil Nygaard - Team Coloquick DEN '

8. TRONDSEN Trond Håkon - Team Coop NOR 14''

9. MURPHY John - Holowesko | Citadel P/b Arapahoe USA 20''

10. GIBSON Matthew - Jlt Condor GBR 26''