Antonio Pedrero gagne l'étape-reine de la Route d'Occitanie dans les Pyrénées

Entre Pierrefitte-Nestalas et le Mourtis, la troisième étape de la Route d'Occitanie a été animée, ce samedi 12 juin. Le coureur catalan de la Movistar s'est détaché dans les lacets du Menté, et prend aussi le maillot de leader, en plus de la victoire d'étape.