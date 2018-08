Chambéry, France

Geoffrey Bouchard rejoint en tant que professionnel désormais l'équipe cycliste AG2R La Mondiale pour deux saisons à partir de 2019.

C'est un cycliste avec un joli palmarès et une très belle saison qui est recruté officiellement par l'équipe chambérienne. Geoffrey Bouchard a 26 ans, il était déjà stagiaire pour AG2R La Mondiale depuis le 1er août. Il est surtout champion de France amateurs cette année et vainqueur du Tour d'Alsace.

"Signer dans une des plus grandes équipes mondiales est une fierté", dit Geoffrey Bouchardqui est originaire de Voiron, dans l’Isère, et qui habite Roanne.

C'est une fierté, AG2R La Mondiale est l'équipe de ma région —Geoffrey Bouchard

"Après mon titre de champion de France (en amateur en 2018), je me suis dit qu’à mon âge, je n’aurai qu’une chance de passer pro et qu’il fallait la saisir. Aussi, je me suis appliqué à tout faire au mieux et le fait d’être pris comme stagiaire dans l’équipe depuis le 1er août m’a encore plus motivé".

Geoffrey Bouchard se définit comme un "grimpeur-puncheur" mais il reconnaît que sa victoire dans le Tour d’Alsace, avec des étapes de montagne, lui a ouvert les yeux vers d’autres horizons.