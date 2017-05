Giro 2017 : Thibaut Pinot veut mettre l’Italie à sa botte

Il a choisi la centième édition pour son baptême du feu. Thibault Pinot prend ce vendredi le départ du Giro, le Tour d'Italie qui fête cette année son centenaire. Objectif, le podium.

C'est l'une des trois plus grandes courses à étape au monde avec le Tour de France et le Tour d'Espagne. A 26 ans, Thibault Pinot va s'y aventurer pour la première fois de sa carrière. Le coureur de Melisey prend le départ de son premier Giro ce vendredi. Vainqueur d'étape cette saison au Tour d'Andalousie et au Tour des Alpes, 3ème de Tirreno-Adriatico, le haut saônois nourrit de grosses ambitions sur les routes italiennes.

Podium ou Top 5

« Si je suis à mon niveau, il n’y a pas de raison de ne pas penser au podium ou au moins espérer l’approcher. Quand tu es monté une fois sur le podium du Tour de France, tu peux remonter une autre fois sur le podium d’un autre grand Tour. Après, les étapes en Italie sont plus longues et physiquement, c’est beaucoup plus dur » explique le leader de la fdj.

Le parcours lui va comme un gant.

Thibault Pinot fait désormais partie des meilleurs rouleurs parmi les grimpeurs. Le Giro 2017 est donc taillé pour lui avec cinq arrivées au sommet et deux contre la montre. « Il avait envie du Giro qui est une course plus montagneuse que le Tour de France, moins cadenassée. C’est le vélo qui lui convient le mieux. Et le chaud ce n’est pas son point fort. Il préfère le froid, la pluie, un climat de franc comtois. Exactement ce qu’on devrait retrouver sur le Giro » explique son frère et entraîneur à la fdj Julien Pinot.

La vie en rose ?

Thibault Pinot désigne le colombien Nairo Quintana, lauréat en 2014 comme le grand favori. L’italien Vincenzo Nibali, double vainqueur, a lui aussi la faveur des pronostics. Double vainqueur d'étape sur le Tour de France, le néophyte du Giro lui se verrait bien en rose même une journée. Il n'a encore jamais porté le maillot de leader sur un grand Tour. « Le jaune comme le rose, ce sont des maillots qui font rêver. Si l’opportunité se présente, ce serait fantastique » avoue Thibault Pinot, les yeux brillants.

La dernière semaine sera décisive

Le coureur de Melisey le sait. Dans une épreuve ou les coureurs laissent beaucoup de fatigues dans les transferts, tout se jouera au cours de la troisième et dernière semaine. « On aura déjà fait des chronos et pas mal d’ascensions. Même si au début, ça ne se passe bien, il faudra rester concentré. Car c’est la troisième semaine qui fera le classement final » observe le franc comtois.

Dans les roues de Reichenbach et Morabito

Sur les routes italiennes, Thibault Pinot sera entouré de sa garde rapprochée. Avec Bonnet, Roy et Ladagnous notamment, il aura à ses côtés des hommes expérimentés capables de déjouer tous les pièges des étapes et de protéger un leader. Les suisses Steve Morabito et Sébastien Reichenbach seront également précieux à l'approche des premiers cols. Rudy Molard passé comme Pinot par le CC Etupes au début de sa carrière apportera lui aussi sa pierre à l'édifice fdj.

Une première ascension volcanique.

Le Giro s'élance de Sardaigne ce vendredi. La première étape de 203 km est promise aux sprinteurs. Les choses sérieuses débuteront mardi pour Thibaut Pinot avec une arrivée au sommet du volcan l'Etna. C’est sur ces pentes siciliennes que les favoris Quintana, Nibali et leurs outsiders Pinot, Landa, Thomas, Dumoulin ou encore Adam Yates passeront un premier test. Le Tour d’Italie s’achèvera à Milan par un contre la montre le 28 mai.