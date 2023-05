GIRO 2023 : le cycliste gardois Alexandre Delettre appelé de dernière minute

Alexandre Delettre sera bien au départ du Giro ce samedi à Fossacesia dans la province de Chieti près de la mer Adriatique. "J'ai appris la bonne nouvelle lundi soir. Au départ, j'étais remplaçant mais un de mes coéquipiers a attrapé le covid. J'ai donc été appelé" précise le coureur de la Cofidis. Installé à Manduel près de Nîmes, il a fait sa valise et s'est envolé ce mercredi après-midi pour Rome. "Le Giro, c'est la classe, le maillot rose et le cyclisme passion" affirme-t-il.

24 jours de course depuis le début de la saison

13e de l'Etoile de Bessèges en février dernier, Alexandre Delettre sera notamment sur le Giro pour protéger son coéquipier Simone Consonni. "C'est notre sprinteur et il est très attendu là-bas" glisse-t-il. A 25 ans, le Gardois, qui compte 24 jours de course depuis le début de la saison, va donc disputer pour la première fois de sa carrière une course de trois semaines. "C'est tout nouveau pour moi, ca sera mon premier grand tour et j'ai hâte de voir comment mon corps et mes émotions peuvent réagir" conclut-il.