Giro : Nans Peters de retour à ses premiers amours

Le Giro s’étant élancé de Hongrie vendredi, Nans Peters n’a pas encore retrouvé les routes italiennes, mais c’est tout comme pour le cycliste d’AG2R Citroën, débarqué sur le premier grand tour de la saison avec beaucoup de plaisir. Le Tour d’Italie c’est d’abord pour lui le souvenir de cette victoire à Anterselva sur la 17ème étape de l’édition 2019, son premier bouquet chez les professionnels « ça a été ma révélation, ce qui m’a fait connaitre du grand public ».

Nans Perters s’était imposé à Anterselva sur le Giro 2019 © Maxppp - Andre Huber

Mais le Giro c’est aussi une épreuve qui sied à ses qualités « par rapport au Tour de France par exemple, c’est une course moins limpide, moins bridée où il y a plus de mouvement et où les échappées ont plus de chances. Et puis il y a des enchainements d’étape très difficiles, la récupération est importante et je récupère plutôt bien ».

Il y a donc toutes les chances de voir Nans Peters à l’avant d’ici l’arrivée à Vérone le 29 mai prochain, surtout que le cycliste du Trièves semble retrouver de bonnes sensations après une année compliquée « entre le covid, des problèmes au genou, une fracture de vertèbre sur le Tour, une toxoplasmose... j’ai enchainé un paquet de soucis. Mais là tous ces problèmes sont derrière moi, sur le Tour de Romandie j’ai fait de gros efforts en échappée ou pour accompagner mon leader donc je suis plutôt confiant pour les trois semaines à venir ».

Le Giro reste en Hongrie jusqu’à dimanche, avant d’arriver en Italie avec mardi l’étape de l’Etna, où Nans Peters a effectué il y a quelques semaines un stage en altitude.