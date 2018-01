Marseille, France

Le Brivadois Romain Bardet l'avait dit : son équipe est celle qui "est certainement la plus forte jamais constituée". L'AG2R la Mondiale l'a prouvé ce dimanche après-midi en remportant le GP La Marseillaise, une course autour de Marseille. Alexandre Geniez, le coureur rodezien, a levé les bras au stade Vélodrome en s'imposant au terme des 145 kilomètres. Il bat au sprint le Norvégien Odd Christian Eking (Wanty) et le Français Lilian Calmejane (Direct Energie). Romain Bardet ne termine "qu'à" la 8e place.

Ce bon résultat pour l'équipe confirme l'état de forme des AG2R en ce début de saison. Une course de reprise cependant pour le troisième du Tour 2017 qui n'a pas eu les jambes qu'il souhaitait. Romain Bardet a bien tenté d'attaquer accompagné de son coéquipier Tony Gallopin, mais ça n'a pas marché. Dans le dernier kilomètre, il a pris le commandement du peloton et a servi de poisson-pilote pour Alexandre Geniez, qu'il a mené à la victoire.