Graine de championne : la jeune Haut-Viennoise Olivia Onesti en route sur le Giro d'Italia féminin

Elle a fêté ses 18 ans le 6 décembre dernier. La voilà avec le maillot de l'équipe Cofidis sur le dos. Olivia Onesti a sauté dans le grand bain du professionnalisme en 2022. "C'était un risque à prendre, mais je me suis dit qu'on a qu'une vie et j'ai saisi l'opportunité" raconte-t-elle, avec un brin de fraîcheur. Ce 30 juin, elle va encore plus saisir une opportunité en disputant son premier grand tour.

Ses premières expériences en VTT près de Nantiat et de Saint-Pardoux

C'est à l'âge de 8 ans qu'Olivia Onesti démarre le vélo. La native de Fontainebleau commence dans son jardin, avec son frère. Surtout, elle s'intéresse à la bicyclette lorsqu'elle arrive en Limousin. "C'est devenu un plaisir" au fur et à mesure, "puis mon père voyait qu'on en faisait beaucoup, il nous a inscrit à un TRGV (ndlr, un tournoi de VTT)." A l'époque, la jeune Olivia faisait aussi du judo et du tennis entre autres. Elle a finalement fait le choix du vélo. Depuis, elle a roulé sa bosse, notamment dans les routes autour. "J'aime beaucoup autour du lac de Saint-Pardoux ou encore le long de la Vienne" poursuit Olivia.

Le VTT et le cyclo cross lui procure ses premières sensations, à l'US Nantiat. "J'ai commencé à vite batailler avec les garçons. Avec mon frère, qui est plus vieux que moi, j'essayais toujours de le suivre, du coup, j'ai vite progressé. En plus, les garçons, ils aiment pas trop se faire battre par des filles (rires)". Elle va remporter ses premières médailles, son premier titre de championne de France en VTT, catégories jeunes...entendre la Marseillaise. "Ca fait quelque chose de représenter son pays" avoue-t-elle.

Un premier programme où s'entremêlent classiques et grands tours

La voilà désormais professionnelle sur des courses de route. Sur les six premiers mois, les courses se sont plutôt bien passés, même si cela fait deux ans qu'elle n'avait pas trop roulé sur route. "Ca fait un très très gros gap, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Mais, j'ai réussi à m'adapter, à trouver ma place et à aider l'équipe." Soixantième du Trofeo Binda, elle a terminé 36e de la Fleche Wallonne, autre épreuve World Tour. _"Ca fait mal aux pattes" sourit Olivia Onesti, "mais pour moi, c'est un bon résultat. J'étais contente surtout d'avoir progressé sur mes deux World Tour". _

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas d'exigences sur ce premier Giro d'Italia

Après un mois de juin très chargé, elle va donc s'engager sur son premier Giro d'Italia. "Si on m'avait dit que je ferais un grand tour à 18 ans, je ne vous aurais pas trop cru" souligne Olivia Onesti. La jeune coureure cycliste n'a pas d'objectif fixé par son équipe. "Je sais que ça va être très dur. Je crois que je n'ai jamais fait dix jours de courses d'affilée. Mais j'ai hâte d'y être, de voir ce que ça fait en terme d'émotions et de sensations."

Cette course à étapes sera le moyen d'apprendre sur l'hydratation, sur le placement dans le peloton. Sur ce Giro, elle aura un rôle d'équipière pour que l'équipe face un résultat. La grimpeuse-puncheuse ira donc en Sardaigne en phase de découverte.

Le Giro d'Italia se déroule du 30 juin au 10 juillet :