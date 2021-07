Grand-Bornand : elles font le Tour de France un jour avant les hommes, Tesla Worley les a accompagnées

Au menu du Tour de France aujourd'hui : Oyonnax-Grand-Bornand. Une étape de 150 kilomètres qui passent par les Cols de Romme et de la Colombière. Un chemin qui a déjà été emprunté par onze cyclistes femmes ce vendredi. Elles font partie de l'association Donnons des elles au vélo, et réalisent le Tour de France un jour à l'avance. Pour cette épreuve haut-savoyarde, la championne de ski Tessa Worley les a accompagnées pendant plusieurs kilomètres.

Les cyclistes ont franchi la ligne d'arrivée avec une heure d'avance sur leur programme, sourire aux lèvres, mais aussi mal aux cuisses. "Le Col de la Colombière est exigeant ! Il termine fort, les derniers kilomètres sont raides", confie la championne de ski Tessa Worley. Elle ne se serait pas vue faire une étape entière. "Je fais un peu de vélo, mais j'ai jamais fait plus de 130 kilomètres, aujourd'hui elles en ont fait 150, c'est impressionnant !"

C'est pour soutenir l'association dans sa démarche que la championne haut-savoyarde, accompagnée d'autres skieurs du Club du Grand-Bornand, a pédalé ce vendredi. "J'avais à coeur de les accompagner pour faire parler du cyclisme et du sport féminin. Montrer que les femmes sont capables de faire les mêmes étapes que les hommes !"

C'est bien la volonté des coureuses, qui réalisent le même parcours que le peloton du Tour de France pour la septième édition. "C'est compliqué pour les femmes d'avoir les mêmes salaires, les mêmes entraînements que les hommes", confie Aurore Macon, l'ambassadrice de l'étape.

Les femmes ont tendance à se mettre des barrières et à ne pas vouloir y aller. On veut montrer qu'il suffit de prendre un vélo et y aller pour prendre plaisir ! - Aurore Macon, ambassadrice de l'étape