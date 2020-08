Grand-Champ : Arnaud Démare remporte la course en ligne des championnats de France !

Au terme d'une course folle, c'est Arnaud Démare qui s'est imposé dans l'épreuve de la course en ligne des championnats de France de vélo à Grand-Champ dans le Morbihan ce dimanche. Son équipe de la Groupama-FDJ a résisté aux attaques incessantes tout au long de la course pour maintenir un écart minime avec les différents groupes d'échappés. Jusqu'au dernier tour, et une accélération de Julian Alaphilippe, à laquelle seuls Arnaud Démare et Bryan Coquard de l'équipe morbihannaise B&B Hotels Vital-Concept ont pu répondre.

Les deux sprinteurs ont repris le puncheur de la Deceunick Quick-Step sous la flamme rouge, mais Arnaud Démare a confirmé sa forme en s'imposant sans trembler au sprint. Après 2014 et 2017, le coureur originaire de Beauvais portera une troisième fois la tunique bleu-blanc-rouge tout au long de l'année à venir. Un maillot qu'il ne portera pas la semaine prochaine sur le Tour de France, sur lequel il ne s'est pas aligné.