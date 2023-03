Grand Prix de Denain : suivez en direct la course cycliste à partir de 11h

C'est une course pour se mettre en appétit à trois semaines de Paris-Roubaix. Le Grand Prix de Denain se déroule ce jeudi. 129 coureurs sont sur la ligne de départ. Ils doivent parcourir 195 kilomètres autour de la ville dont 22 kilomètres de secteurs pavés. Le départ fictif sera donné à 11h03, le départ réel à 11h13. L'arrivée est prévue entre 15h30 et 15h45.

Cette année, les coureurs empruntent 12 secteurs pavés et non plus deux fois les six mêmes. Les organisateurs ont revu leur copie. Il faut dire que l'an dernier, les coureurs avaient attaqué seulement lors du second passage. Cela promet une course plus animée.

Une course cycliste à vivre en direct à partir de 11h sur France Bleu Nord et sur francebleu.fr avec Stéphane Barbereau et notre nouveau consultant cyclisme Félix Pouilly, ancien coureur pro chez Roubaix Lille Métropole, ancien champion de France juniors de cyclisme.

