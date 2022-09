Grand Prix de Fourmies : le sprinter australien Caleb Ewan vainqueur de la course

La 89e édition du Grand Prix cycliste de Fourmies a son vainqueur : Caleb Erwan, de l'équipe Lotto-Soudal. L'Australien a devancé les principaux favoris, Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen, qui termine deuxième. Caleb Ewan succède à l'Italien Elia Viviani au palmarès.

Chez les femmes, c'est la Française de 23 ans Clara Copponi qui remporte la course après un sprint endiablé face à l'Italienne Alessia Vigilia. C'est la première fois qu'une Française termine la course sur la première marche du podium. La Nordiste Victoire Berteau (Cofidis) finit à la trentième place, après avoir longtemps mené la course.

La troisième édition de la course cycliste féminine, autrement appelée la Chroalis Fourmies, a pris le départ, vers 11h15, précédant la course des hommes. 22 équipes étaient annoncées au départ, pour près de 150 participantes.