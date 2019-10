Grande Boucle 2020 dans le Poitou : c'est enfin notre Tour !

Poitiers, France

C'est l'éloge de la patience enfin récompensé, doublé d'une excellente nouvelle pour tous les amoureux de la petite reine. Le Tour de France va enfin revenir poser ses valises dans le Poitou en juillet prochain. Sauf surprise de dernière minute, la 11ème étape de cette 107ème édition sera courue entre Châtelaillon et Poitiers (le mercredi 8 juillet). La 12ème étape aura lieu entre Chauvigny et Sarran (le jeudi 9 juillet).

La présentation officielle du parcours permettra d'en savoir un peu plus sur le tracé précis de ces deux étapes poitevines. Mais d'ores et déjà, les maires de Poitiers et Chauvigny se réjouissent de la venue de la Grande Boucle : "On travaille sur le dossier depuis 2015 avec Monsieur Prudhomme. Il nous avait promis que le Tour viendrait bientôt à Poitiers. Cela a failli se faire en 2019, ce sera finalement en 2020" savoure Alain Claeys, le maire de Poitiers. "Notre persévérance est récompensée. Depuis 2006, chaque année, nous nous portons candidat" explique de son côté son homologue chauvinois Gérard Herbert.

Une grosse concurrence et de sacrées retombées

240 communes candidatent chaque année pour être ville étape. Pour seulement une vingtaine d'heureux élus à chaque fois. Accueillir une étape n'est pas gratuit. Il y a un ticket d'entrée. Poitiers va débourser 120.000 euros HT, Chauvigny 80.000 euros. Sans compter les éventuels aménagements routiers qui seront réclamés par l'organisateur et qui sont à la charge de la collectivité.

Sauf que le passage du Tour, c'est une publicité sans équivalent pour un territoire, une épreuve retransmise dans 150 pays, des étapes suivies chaque jour par 15 millions de téléspectateurs... Et un retour sur investissement plus que gagant : pour un euro investi, trois à cinq euros de retombées en moyenne. Selon l'agence France Tourisme, "le passage du Tour, c'est six ans de notoriété assurée pour une ville".

Dernière arrivée à Poitiers en... 1978

Poitiers a accueilli le Tour à neuf reprises avec six départs (1978, 1986, 1987, 1989, 1990 et 1994) et trois arrivées (1955, 1971 et 1978). Trois vainqueurs ont été sacrés dans la capitale du Poitou : Jean Forestier (Louison Bobet en jaune), Jean-Pierre Danguillaume (Eddie Merckx en jaune) et Sean Kelly (Gerrie Knetemann en jaune).

Le départ de Chauvigny sera lui inédit. Jamais la ville n'a accueilli d'étape du Tour dans son histoire. Pour rappel, la Grande Boucle, c'est une petite ville sur les routes de France : 4.500 itinérants dont 1.200 personnes rien que pour ASO, la société organisatrice. Une grande partie de ces accompagnateurs devraient être hébergés dans des hôtels sur la technopole du Futuroscope.