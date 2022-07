"Gros tempo" pour le Tour de France, confie le cycliste tourangeau Cyril Lemoine

"On ne fait pas de la patinette!" résumait Cyril Lemoine ce samedi, à l'issue de la huitième étape du Tour de France remportée au sprint, à Lausanne, par Wout Van Aert, pour sa deuxième victoire sur cette édition. Entre l'intenable Belge, l'intraitable leader Tadej Pogacar et la machine bien huilée des Jumbo Visma, le rythme de la Grande Boucle est élevé cette année, confie l'expérimenté cycliste tourangeau.

On le voit sur les organismes, ça commence à tirer

"Les échappées bataillent pour partir, et derrière, c'est un gros tempo. A la télé, sur le canapé, ça ne se voit pas forcément (...) nous, on le voit sur les organismes, ça commence à tirer" déclare Cyril Lemoine, qui n'a pas encore eu d'opportunité pour se montrer sur les routes du Tour. "C'est sûr qu'on se dit 'punaise, vu comment ça se comporte, ça va être dur de tirer son épingle du jeu si ça continue comme ça. Après, on n'est pas les seuls dans ce cas. La plupart des équipes sont dans le même cas, sauf les grosses armadas."

La montagne pour enfin échapper à la maîtrise des grosses équipes ?

Cyril Lemoine et son équipe la B&B Hotels KTM attendent patiemment leur heure. La montagne, notamment, où leur capitaine de route Pierre Rolland est particulièrement à l'aise. "On essaye de se battre, parce que c'est le jour où on va dire 'aujourd'hui, on reste tranquille, on fait rien, on se repose' qu'à tous les coups, l'échappée va aller au bout. Et il ne faut pas que ça y aille sans nous. On ne se démobilise pas, on est toujours motivé et en plus on a une très bonne ambiance. Entre les gars, ça rigole bien."