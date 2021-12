Guéret choisie pour accueillir le congrès de la Fédération française de cyclisme

Le prochain congrès de la Fédération française de cyclisme se tiendra en terre creusoise, à Guéret précisément. La ville a été choisie par la FFC pour accueillir à la fois son congrès fédéral et son assemblée générale, du 25 au 27 février prochain.

Romain Laverdant, président du comité creusois de la FFC salue "une belle nouvelle pour la Creuse et pour le vélo en général." Le projet a été porté à la fois par la ville, le département et le club Creuse Oxygène. "On était en concurrence avec la ville d'Avignon, explique Romain Laverdant, et Guéret a été choisie après la visite sur place du secrétaire général de la Fédération qui a vu nos infrastructures et ce qu'on pouvait proposer ".

"L'objectif c'est montrer qu'on est prêts à accueillir des délégations"

Près de 400 personnes sont attendues à Guéret pour l'événement, de quoi rendre fier le comité départemental de la FFC : "Souvent nous, Creusois, on se met des barrières tout seuls, reprend Romain Laverdant, Alors que Guéret a des atout, comme la salle André Lejeune !" D'ailleurs, les cyclistes comptent bien mettre en avant ces atouts lors des prochains événements : "l'objectif c'est aussi montrer qu'on est prêts à accueillir des délégations que ce soit pour des stages dans l'année ou la préparation des JO", assure Romain Laverdant