Guéret veut le championnat de France de VTT en 2024

Depuis un moment déjà, Guéret cultive à fond son image de ville olympique. L'an dernier, la préfecture de la Creuse a fini par décrocher le label CPJ (Centre de Préparation aux Jeux) pour le VTT. Si la logique suit con cours, des équipes nationales devraient choisir Guéret comme base de préparation aux JO de Paris (26 juillet-11 août 2024). "On est en contact avec une douzaine d'équipes, assure Alain Menut, le président de Creuse Oxygène, et on sera rapidement en capacité de les accueillir."

Sur le village Scott, en forêt de Chabrières © Radio France - Fabien Arnet

L'accueil sera en grande partie réalisé dans un Institut Régional des Sports (iRFJS) rénové. "Les travaux seront bientôt terminés, selon la maire de Guéret Marie-Françoise Fournier, on pourra accueillir des délégations à la fin de l'année."

"La FFC sait ce qu'on veut... c'est juste une question d'argent" (Alain Menut)

Cette fois Guéret va plus loin, puisqu'elle s'apprête à déposer sa candidature pour organiser le championnat de France de VTT 2024, qui aura lieu un mois à peine avant les Jeux de Paris. Depuis une vingtaine d'années (dont 2021) "Creuse Oxygène" a organisé des manches de Coupe de France en forêt de Chabrières. Et va continuer de le faire. Mais un championnat de France, ce serait une grande première pour le club du président Alain Menut. "Avant tout c'est une question financière. le terrain on l'a, la capacité d'accueil on l'a, la clé c'est l'aspect financier. Il faut que nos partenaires (privés et publics) nous suivent, car un Championnat de France coûte beaucoup plus cher qu'une manche de Coupe de France. On a mis cinq ans pour créer le circuit, on l'a modifié, on a créé des prairies, on a créé des sauts, je pense qu'on est dans le bon timing. La FFC sait ce qu'on veut."

Alain Menut, le président de Creuse Oxygène © Radio France - Fabien Arnet

Parmi les partenaires qui pourraient aider Creuse Oxygène à décrocher l'organisation du championnat de France, on trouve Scott. La marque de cycles et d'équipements sportifs soutient l'équipe "haute compétition" de Creuse Oxygène, dont Jens Schuermans, qui participe aux Jeux Olympiques de Tokyo, sous les couleurs de la Belgique.

C'est d'ailleurs à Guéret que Scott a monté une grosse opération commerciale : le lancement de son nouveau Spark, un VTT 100% intégré, dont les prix oscillent entre 2600 à 13000 euros. Des vététistes de toute la France et de Belgique se sont déplacés pour l'évènement, ouvert au public jusqu'à lundi soir.