Guillaume Di Grazia, journaliste Eurosport : "Julian Alaphilippe est là pour s'éclater et faire le show"

Alors que le Tour de France traverse une petite partie de l'Hérault, ce jeudi, à l'occasion de la sixième étape, le journaliste Guillaume Di Grazia était l'invité de France Bleu Hérault. Héraultais de naissance, il suit notamment le cyclisme depuis de nombreuses années pour la chaîne Eurosport et vient de publier un livre intitulé "Orage et désespoir : pourquoi Julian Alaphilippe pouvait gagner le Tour de France". Un ouvrage dans lequel il revient sur l'annulation de la dix-neuvième étape de l'édition 2019 par les organisateurs ; une décision qui a empêché le coureur français de batailler pour conserver son maillot jaune.

"Sur cette dix-neuvième étape, le règlement dit que Julian Alaphilippe aurait du partir le lendemain avec le maillot jaune et avec une minute et trente secondes sur Egan Bernal. Il ne restait alors plus qu'une seule étape de montagne, et tout était possible. Alors pourquoi a-t-on changé le règlement ? Pour respecter l'esprit sportif", rappelle Guillaume Di Grazia.Ce jour-là, précise-t-il, "on ne pouvait plus passer, il y a cette coulée de boue, dans les voitures c'est la panique (...) le ciel tombe sur le Tour et sur la tête de l'Iseran".

En effet, à l'époque l'étape est arrêtée alors qu'un orage ultra violent s'abat sur le parcours. Sauf qu'au lieu d'annuler purement et simplement l'étape et de prendre les temps de la veille pour démarrer celle du lendemain, les organisateurs choisissent de conserver les temps relevés au sommet de l'Iseran, sur cette fameuse étape chaotique. Julian Alaphilippe est alors contraint de céder son maillot jaune au colombien Egan Bernal, passé en tête au sommet de l’Iseran avec près de deux minutes d'avance sur le tricolore. Christian Prudhomme, patron du Tour, estimant "qu’il n’y avait rien d’autre à faire" que de prendre cette décision.

Julian Alaphilippe peut-il gagner le Tour ?

Alors que l'édition 2019 a empêché Julian Alaphilippe de disputer toutes ses chances, l'édition 2020 vient à encore de lui jouer un mauvais tour. Ce mercredi, entre Gap et Privas, le français a de nouveau du lâcher son maillot jaune après s'être mis à la faute. Le français a en effet acceptéun bidon d'eau à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée : "C'est une faute professionnel. En plus, c'est son cousin et entraîneur qui lui passe le bidon. Quand on est pro, les assistants ne doivent pas êtres là à ce moment-là, et le coureur ne prend pas de bidon" explique Guillaume Di Grazia.

Pour autant, "on a appliqué le règlement, mais je le trouve anti-sportif (...) On aurait quand même pu faire preuve de mansuétude pour Julian et les deux autres coureurs", selon Guillaume Di Grazia, qui cependant n'y voit "pas de malédiction". De toute façon, "je ne pense pas que ce soit un coureur qui soit en capacité de gagner le Tour. Il lui manque cette aptitude en Haute-Montagne. On le verra peut-être aujourd'hui au sommet du Mont-Aigoual. Il sait tout faire mais il lui manque cette qualité des très grands grimpeurs à résister au dessus de 2.000 mètres. Lui, il est là pour s'éclater, pour faire le show. Jouer la gagne, c'est presque contre-nature pour lui. Pour gagner, il faut s'économiser. Lui, il aime aller voir le public, il gaspille du temps et de l'énergie. Je suis pas sûr qu'il soit assez costaud psychologiquement" pour l'emporter.