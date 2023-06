Guillaume Martin "Je compte bien reprendre ma marche en avant cette année sur Le Tour de France"

C'est à son domicile que Guillaume Martin nous reçoit à Dives-sur-Mer. Le champion ornais n'est pas mécontent de s'oxygéner après sa bonne performance lors du Critérium du Dauphiné le week-end précédent.

"Je passe en dehors de la maison entre 200 et 250 jours à l'année"

"Dans l'approche du Tour de France, les jours à la maison et mes jours en Normandie sont comptés à chaque fois donc je les savoure. Depuis début mai, j'ai été beaucoup en stage en altitude. Je vais repartir en stage à nouveau dans les Pyrénées. Donc je profite pleinement de ces quelques jours entre Le Dauphiné Libéré, ce stage et le Tour.

J'avais calculé une année, je passais en dehors de la maison entre 200 et 250 jours à l'année et donc une centaine de jours seulement à la maison. C'est un peu une vie de nomades et quand on est là, on en profite."

De retour de sa sortie d'entraînement entre les Ponts de Tancarville et de Normandie, Guillaume Martin termine un repas tardif. Le cycliste ornais a beau être de passage, il ne s'agit pas pour autant de vacances.

"L'entraînement est quasiment quotidien. Le grand public voit le Tour de France, voit ce qui se passe devant la télé. Mais ça, ce n'est que la face immergée de l'iceberg. Derrière, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'heures d'entraînement et d'heures sur le vélo au quotidien. Pour continuer à donner des chiffres, je fais à l'année entre 30 000 et 35 000 kilomètres sur mon vélo. C'est plus que ce que font certains font en voiture."

"J'ai retrouvé pleine possession de mes moyens"

A trente ans (depuis le 09 juin), Guillaume Martin va s'aligner en tant que leader de la formation Cofidis sur son septième Tour de France en net regain de forme.

"J'ai eu un début de saison un peu compliqué en raison de problèmes de santé avec un COVID début février. Je suis retombé plusieurs fois malade après. Depuis début avril, j'ai retrouvé pleine possession de mes moyens, un état physique et une condition vraiment correcte. Cela a été le cas sur le Dauphiné Libéré où j'ai pu prendre la sixième place au général et surtout me faire plaisir vraiment en étant aux avant-postes parmi les tous meilleurs coureurs du monde. C'était plaisant et ça donne des idées sur le Tour surtout."

Obligé de stopper l'an dernier en raison du COVID, Guillaume Martin restait sur une progression constante qui l'a amené en 2021 à une très belle huitième place au général du Tour de France.

"Je pense que j'étais bien parti l'an dernier sur le Tour"

"C'est vrai que j'améliorais mon classement général tous les ans depuis le début. Je pense que j'étais bien parti l'an dernier. J'avais des bonnes sensations et puis il y a eu ce COVID qui m'a obligé à me retirer de la course. C'était extrêmement frustrant. Je compte bien reprendre ma marche en avant cette année."