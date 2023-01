Guillaume Martin : "On ne peut pas faire les autruches" face au réchauffement climatique

Guillaume Martin débute sa troisième saison sous les couleurs de Cofidis. Le meilleur Français du Tour de France 2021 (8ème place au classement général) entend bien s'illustrer encore cette année sur une grande boucle plus une jamais taillée pour lui avec beaucoup de montagnes et peu de contre-la-montre. Il effectuera sa reprise en course le 25 janvier au challenge de Majorque en Espagne avant un stage en Sierra Nevada et la course à étapes Tirreno-Adriatico, en Italie.

Le Tour de France sera, cette année encore, votre grand objectif cette saison ?

"Oui et encore plus cette année avec le parcours très montagneux dessiné par les organisateurs. Je sors en plus d'une d'une expérience douloureuse l'an passé avec un retrait forcé dû au Covid alors que je me sentais très bien et que j'abordais mon terrain de jeu, la montagne. J'aurai à coeur de réussir ce Tour et d'aller jusqu'au bout".

L'an passé, vous aviez enchainé Tour d'Italie et Tour de France, pas cette année, pourquoi ?

"Cela fait 3 ans que je fais deux grands tours et à un moment donné il faut aussi préserver les organismes pour être plus performant de manière ciblé, c'est quelque chose qui avait été acté tôt l'an passé sur un plan de carrière à long terme. Cela ne veut pas dire que je ne referrai pas le Tour d'Italie dans le futur, un grand tour, c'est un tel défi physique donc se limiter à un seul grand tour, ce n'est pas plus mal non plus".

Vous dites cela parce que vous allez avoir 30 ans ?

"Oui, les années passent et les kilomètres pèsent dans les organismes. J'aurai toujours envie de courir, courir plus mais les exigences du haut niveau font que si l'on veut vraiment exister à très haut niveau, il faut parfois aller contre sa nature et cibler quelques objectifs".

"Fier de ma régularité"

Jusqu'à votre abandon dans le Tour l'an passé, vous étiez le coureur qui abandonnait le moins en course. On souligne souvent votre grande régularité sans forcément lever tant de fois les bras, est-ce une frustration ?

"Je suis fier de ma régularité, d'être toujours présent sur les classements généraux. J'ai passé plus de 400 jours de course sans abandonner, c'est aussi une performance. Après, du fait de mes forces et de mes faiblesses, c'est vrai que je gagne relativement peu parce que je pâtis d'un manque d'explosivité donc j'arrive souvent pour la victoire dans un petit groupe mais il manque cette pointe de vitesse pour aller lever les bras plus souvent, malgré tout je ne suis pas un coureur qui ne gagne pas non plus. Je gagne quasiment tous les ans une ou deux courses, je suis quand même fier de la carrière que j'ai réalisée et j'espère qu'elle n'est pas finie et qu'elle va continuer à progresser".

Guillaume Martin en reconnaissance sur les pavés du Nord avant le Tour de France 2022 © Radio France - Stéphane Barbereau

Le Tour de France est critiqué depuis plusieurs années sur son côté polluant, êtes-vous à l'aise avec cela ? Dans votre ouvrage, vous écrivez "j'ai un peu honte des compromis que je dois concéder à mes idéaux".

"Bien sûr que j'ai honte après on fait tous des compromis. Le fait de prendre conscience, c'est le point de départ pour réfléchir à comment faire pour réduire son empriente carbione et agrio de manière vertueuse et éthique. J'essaie de le faire au quotidien tout en sachant que ce sera jamais parfait et que j'ai un mode de vie plus polluant que la moyenne. En même temps, je n'ai pas envie de renoncer à ce grand plaisir qui est de faire de ma passion mon métier, voyager, découvrir d'autres pays où je n'aurais jamais été autrement, j'aime ça aussi et c'est ça tout le paradoxe et la complexité de la chose".

Est-ce que ce modèle du Tour pourra durer longtemps ?

"Au-delà de la question du Tour, il y a l'évolution générale du cyclisme et du sport en général. Il y aura des changements nécessaires parce que le monde évolue. On ne peut pas rester sur les mêmes fonctionnements parce que c'est la tradition, qu'il y a certains dogmes, un calendrier établi".

Alain Deloeil, directeur sportif, Cédric Vasseur, manager général et Guillaume Martin © Radio France - Stéphane Barbereau

"On ne peut pas faire les autruches et ne pas suivre la marche du monde".

"On ne peut pas suivre l'évolution de l'opinion publique qui va dans le bon sens, semble-t-il, avec une prise en considération de plus e plus importante des enjeux climatiques. Il va falloir s'ouvrir à çà, trouver des solutions à des modes de fonctionnement qui sont peut-être archaïques sur certains points".

Guillaume Martine est l'auteur de deux essais : "la société du peloton" et "Socrate à vélo" (éditions Grasset).