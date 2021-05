Guillaume Martin vainqueur de la Mercan'Tour Classic

Guillaume Martin a remporté le Mercan'tour classic Alpes Maritimes ce lundi en devançant d'une minute et quarante-deux secondes les français Aurélien Paret-Peintre et Bruno Armirail.

"On avait la pancarte évidemment et on a fait une journée parfait, un peu comme sur du tableau noir, a réagi le vainqueur auprès du service média de son équipe.

On n'a jamais été pris à défaut, même dans les descentes quand AG2R a essayé de mettre la pression. Et dans la montée finale, Anthony (Perez) marchait super-fort et a réussi à se placer à l'avant. Ensuite je joue un peu sur du velours. Je lui avais dit quand je suis revenu sur lui de faire une accélération franche à cinq km de l'arrivée. C'est ce qu'il a fait parfaitement. Ça a suffi à faire la différence et je n'avais plus qu'à conclure.

C'est une super-journée pour Cofidis. Cela continue une bonne dynamique et je suis très heureux de lever enfin les bras avec Cofidis."

C'est la quatrième victoire de son équipe pour ce mois de mai et c'est son premier succès depuis sa victoire d'étape sur le Tour de Sicile en 2019.